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Тема дняПочему топит улицу Курчатова
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«Движение останавливается на час»: мэр поручил разобраться с подтоплением улицы Курчатова в Новосибирске

Разработать решение должны в администрации Калининского района

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Мэр заподозрил, что развязку могло затопить из-за воды, которая стекает по улице Мясниковой

Мэр заподозрил, что развязку могло затопить из-за воды, которая стекает по улице Мясниковой

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В Новосибирске мэр Анатолий Локоть поручил решить проблему с подтоплением улицы Курчатова на стыке 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов.

— Второй раз за это лето мы сталкиваемся с подтоплением развязки на улице Курчатова. Я делаю вывод, что это системный вопрос. Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой. Если раньше потоки воды распределялись по грунту, то сейчас они по улице, как по водотоку, стекают к кольцу, добавляясь к той воде, что течет по Курчатова и другим улицам. Недопустимо, когда на час останавливается движение транспорта на развязке, — цитирует главу города пресс-центр мэрии.

Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса вместе с администрацией Калининского района разработать предложения по техническому решению проблемы. Для этого потребуется рассчитать, достаточно ли диаметра проходящей на участке ливневой канализации.

Асфальтобетонное покрытие на улице Мясниковой обустроило ООО «СпецТрансСтрой», о чем сообщала пресс-служба компании. Работы были завершены 15 августа. На следующей неделе на дорогу нанесут разметку и подключат светофоры.

— «СпецТрансСтрой» уложило новое основание, выполнило устройство выравнивающего слоя дорожной одежды и устройство тротуаров согласно проектной и рабочей документациям, выполнило благоустройство территории и устройство ливневой канализации и дождеприемников, — рассказала пресс-служба.

Сильный ливень прошел в Новосибирске 13 августа. НГС следил за последствиями стихии в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходило на улицах.

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