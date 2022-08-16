«Движение останавливается на час»: мэр поручил разобраться с подтоплением улицы Курчатова в Новосибирске
Разработать решение должны в администрации Калининского района
В Новосибирске мэр Анатолий Локоть поручил решить проблему с подтоплением улицы Курчатова на стыке
— Второй раз за это лето мы сталкиваемся с подтоплением развязки на улице Курчатова. Я делаю вывод, что это системный вопрос. Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой. Если раньше потоки воды распределялись по грунту, то сейчас они по улице, как по водотоку, стекают к кольцу, добавляясь к той воде, что течет по Курчатова и другим улицам. Недопустимо, когда на час останавливается движение транспорта на развязке, — цитирует главу города пресс-центр мэрии.
Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса вместе с администрацией Калининского района разработать предложения по техническому решению проблемы. Для этого потребуется рассчитать, достаточно ли диаметра проходящей на участке ливневой канализации.
Асфальтобетонное покрытие на улице Мясниковой обустроило ООО «СпецТрансСтрой», о чем сообщала пресс-служба компании. Работы были завершены 15 августа. На следующей неделе на дорогу нанесут разметку и подключат светофоры.
— «СпецТрансСтрой» уложило новое основание, выполнило устройство выравнивающего слоя дорожной одежды и устройство тротуаров согласно проектной и рабочей документациям, выполнило благоустройство территории и устройство ливневой канализации и дождеприемников, — рассказала пресс-служба.
Сильный ливень прошел в Новосибирске 13 августа. НГС следил за последствиями стихии в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходило на улицах.