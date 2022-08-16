«Движение останавливается на час»: мэр поручил разобраться с подтоплением улицы Курчатова в Новосибирске

— «СпецТрансСтрой» уложило новое основание, выполнило устройство выравнивающего слоя дорожной одежды и устройство тротуаров согласно проектной и рабочей документациям, выполнило благоустройство территории и устройство ливневой канализации и дождеприемников, — рассказала пресс-служба.

Сильный ливень прошел в Новосибирске 13 августа. НГС следил за последствиями стихии в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходило на улицах.