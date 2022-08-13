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Онлайн-трансляция

Затопило магазины и дворы: как Новосибирск справляется с сильным ливнем (онлайн)

Город накрыл ливень с градом

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Некоторые дворы просто затопило, например на Ленина, 7 

Некоторые дворы просто затопило, например на Ленина, 7 

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Днем 13 августа Новосибирск накрыл ливень с грозой. В некоторых районах даже шел град. По данным карты осадков «Яндекса», в ближайшие два часа ливень не прекратится. При этом уже сейчас многие дороги и дворы затопило. Мы начинаем следить за бурей в нашей онлайн-трансляции.

Маша Вьюн

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Переход на проспекте Димитрова затопило 

Переход на проспекте Димитрова затопило 

Муниципальные службы начали откачивать воду 

Муниципальные службы начали откачивать воду 

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Маша Вьюн

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Вчера новосибирцы получили экстренное предупреждение от МЧС о непогоде.

— В Новосибирской области ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 27 м/с, — говорилось в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют скачки температур: днем температура опустится с +30 до +19... +24 градусов. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, при грозах — до 25–27 м/с.

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Маша Вьюн

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В некоторых районах прошел дождь с градом 

В некоторых районах прошел дождь с градом 

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Маша Вьюн

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Маша Вьюн

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Маша Вьюн

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В центре ситуация не лучше. Магазин «Галерея вин», который находится в подвальном помещении дома на Вокзальной магистрали, 13, тоже затопило 

В центре ситуация не лучше. Магазин «Галерея вин», который находится в подвальном помещении дома на Вокзальной магистрали, 13, тоже затопило 

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Маша Вьюн

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На Колыванской, 6 вода подобралась к подъездам 

На Колыванской, 6 вода подобралась к подъездам 

А двор стал напоминать бассейн

А двор стал напоминать бассейн

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Маша Вьюн

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В доме одного из наших читателей укрылся голубь:<br><br>— Голуби тоже не любят дождь. Выгонять не стали, жалко, — написал нам Евгений

В доме одного из наших читателей укрылся голубь:

— Голуби тоже не любят дождь. Выгонять не стали, жалко, — написал нам Евгений

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Маша Вьюн

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Переход перед НГАХА тоже затопило 

Переход перед НГАХА тоже затопило 

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Маша Вьюн

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На площади Ленина люди прятались от дождя в переходе метро 

На площади Ленина люди прятались от дождя в переходе метро 

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Маша Вьюн

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Маша Вьюн

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Отважная маленькая ливневка, которая старается справиться с навалившейся на нее стихией 

Отважная маленькая ливневка, которая старается справиться с навалившейся на нее стихией 

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Маша Вьюн

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При этом на Стартовой, например, кладут асфальт даже в такую непогоду 

При этом на Стартовой, например, кладут асфальт даже в такую непогоду 

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Здесь мы рассказывали, можно ли так делать 

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Маша Вьюн

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Сервис «2ГИС» оценивает уровень пробок в 5 баллов 

Сервис «2ГИС» оценивает уровень пробок в 5 баллов 

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Маша Вьюн

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Еще несколько кадров новосибирцев, которые пытаются совладать со стихией, от нашего фотографа.

Кажется, зонт не сильно поможет сегодня 

Кажется, зонт не сильно поможет сегодня 

Поэтому горожане спокойно идут без него 

Поэтому горожане спокойно идут без него 

Сложнее с дорогами: их затопило 

Сложнее с дорогами: их затопило 

Кто-то решил снять обувь 

Кто-то решил снять обувь 

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Маша Вьюн

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Судя по карте осадков, первыми грозу ощутили жители центра и ближайших районов.

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