Затопило магазины и дворы: как Новосибирск справляется с сильным ливнем (онлайн)
Город накрыл ливень с градом
Днем 13 августа Новосибирск накрыл ливень с грозой. В некоторых районах даже шел град. По данным карты осадков «Яндекса», в ближайшие два часа ливень не прекратится. При этом уже сейчас многие дороги и дворы затопило. Мы начинаем следить за бурей в нашей онлайн-трансляции.
Вчера новосибирцы получили экстренное предупреждение от МЧС о непогоде.
— В Новосибирской области ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до
Кроме того, синоптики прогнозируют скачки температур: днем температура опустится с +30 до
Поделиться
Еще несколько кадров новосибирцев, которые пытаются совладать со стихией, от нашего фотографа.
Поделиться
Судя по карте осадков, первыми грозу ощутили жители центра и ближайших районов.
Поделиться