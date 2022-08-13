Затопило магазины и дворы: как Новосибирск справляется с сильным ливнем (онлайн)

Днем 13 августа Новосибирск накрыл ливень с грозой. В некоторых районах даже шел град. По данным карты осадков «Яндекса», в ближайшие два часа ливень не прекратится. При этом уже сейчас многие дороги и дворы затопило. Мы начинаем следить за бурей в нашей онлайн-трансляции.

