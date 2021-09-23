Сегодня утром, 23 сентября, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Станиславского, начали дорожные работы во время дождя. Из-за ремонта уже в 07:30 утра на улице собралась глухая пробка.

Видео с ремонтными работами в редакцию прислала читательница НГС.

— Хочу поделиться грустными новостями — асфальт укладывают в дождь в час пик на улице Станиславского. Это у нас нормально, настолько плевать на людей. В 07:30 утра такая пробка уже, — написала читательница Инна.

По данным сервиса 2ГИС, на улице Станиславского от площади Станиславского до площади Труда сейчас серьезная пробка. На карте также есть отметка о дорожных работах.