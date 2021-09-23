В Новосибирске начали укладывать асфальт во время дождя
Сегодня утром, 23 сентября, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Станиславского, начали дорожные работы во время дождя. Из-за ремонта уже в 07:30 утра на улице собралась глухая пробка.
Видео с ремонтными работами в редакцию прислала читательница НГС.
— Хочу поделиться грустными новостями — асфальт укладывают в дождь в час пик на улице Станиславского. Это у нас нормально, настолько плевать на людей. В 07:30 утра такая пробка уже, — написала читательница Инна.
По данным сервиса 2ГИС, на улице Станиславского от площади Станиславского до площади Труда сейчас серьезная пробка. На карте также есть отметка о дорожных работах.
— Всё лето сидели, а осенью, еще и с утра, в час пик, кладут асфальт, — написал пользователь 2ГИС под ником Stas st.
В этом году ремонт дорог в Новосибирске действительно начали поздно. Мэр Анатолий Локоть объяснял это тем, что город поздно получил средства на работы.
— Решение по выделению помощи состоялось на июньской сессии. Закон требует от нас проведения конкурсных процедур, которые занимают не меньше месяца. Эти цепочки продиктовали график наших работ, — сообщил Локоть вчера на сессии горсовета Новосибирска.
Однако почему деньги были выделены поздно, он не уточнил. НГС направил запрос в правительство региона, чтобы уточнить, почему деньги выделили не вовремя.
Можно ли класть асфальт в дождь?
Есть стандарт, согласно которому асфальт следует укладывать в сухую погоду. Летом температура воздуха должна быть не ниже пяти градусов, а осенью — не ниже десяти. Холодные асфальтобетонные смеси дорожники должны уложить примерно за 15 дней до того, как начнется сезон дождей.
Однако есть погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», но всё же реальными для дорожных работ, — это когда температура от +5 до -10 градусов. Дождь и снег тоже могут идти, но только если суточная норма осадков — до
По данным Гидрометцентра России, суточная норма осадков в Новосибирске сегодня составит
У Росавтодора есть целая памятка по тому, как работать в непогоду. В ней написано, что, перед тем как укладывать асфальт, дорогу нужно расчистить от воды механизированными щетками и просушить продувкой. В целом эксперты считают, что проводить ремонт дорог в непогоду дорого и сложно, — здесь мы рассказывали об этом подробнее.
Что еще почитать про дороги в Новосибирске
Этой осенью ремонт дорог спровоцировал заторы не только на Станиславского. Ранее корреспондент НГС Дмитрий Косенко проехался по городу и узнал, в каком состоянии находятся улицы, ремонт которых по графику должен завершиться уже
А тут мы рассказывали, как ремонтируют Вокзальную магистраль, — там сносят почти все парковочные карманы.