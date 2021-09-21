Сроки сдвинулись: мэр Новосибирска заявил, что в этом году поздно пришли деньги на ремонт дорог

Позднее начало ремонта дорог объяснил мэр Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что город поздно получил дополнительные средства на ремонт дорог, поэтому сроки работ сдвинулись. Сегодня он побывал на участке улицы Ватутина, где рабочие активно ремонтируют дорожное покрытие.
— Все запланированные работы должны быть выполнены этой осенью. Оставлять на зиму отфрезерованную часть дороги нельзя. Поэтому укладка нижнего — рабочего — слоя должна быть завершена до зимы. Подрядчики понимают это, задача поставлена, — рассказал Анатолий Локоть.
На улице Ватутина предусмотрен комплексный ремонт, поскольку она входит в гостевой маршрут предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею. Рабочие отремонтируют проезжую часть, тротуары, светофоры и ограждения. На это выделены дополнительные 275 миллионов рублей.
Ранее корреспондент НГС Дмитрий Косенко проехался по городу и узнал, в каком состоянии находятся улицы, ремонт которых по графику должен завершиться уже 1 октября.