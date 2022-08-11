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«Зимой чистят снег, летом убирают пыль»: семь новых дорожных машин закупят для Новосибирска

Техника должна прибыть в город к 15 декабря

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Документы на поставку должны быть готовы к 15 августа

Документы на поставку должны быть готовы к 15 августа

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Новосибирск получит семь новых машин для уборки города до конца этого года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В этом году 7 новых дорожных машин будут закуплены. Проведены конкурсные процедуры. До 15 августа должны заключить контракты. Это универсальные машины комбинированные. Они могут привлекаться для уборки улиц как зимой, так и летом. Зимой — убирать снег, рассыпать реагенты, летом — убирать мусор, поливать дороги, подметать их. Это такие рабочие лошадки, которые, конечно, усилят наши возможности, — уверен мэр.

Машины должны быть в Новосибирске до 15 декабря.

В Новосибирске также объявили закупку на девять новых троллейбусов. Аукцион был размещен 10 августа МКП «Горэлектротранспорт».

НовосибирскУборка снегаУборка пыли
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