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На Октябрьском мосту ограничат движение из-за ремонта дороги — показываем перекрытия в одной картинке

Ограничения будут проводиться в четыре этапа, планируется, что каждый этап займет 5 дней

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Первый этап перекрытия начнется завтра в 20:00

Первый этап перекрытия начнется завтра в 20:00

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Движение транспорта по Октябрьскому мосту ограничат 29 июля с 20:00, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Планируют провести четыре этапа ограничений, каждый займет по 5 дней.

С завтрашнего дня начнут реконструкцию дороги

С завтрашнего дня начнут реконструкцию дороги

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  • 1-й этап — в направлении Октябрьского района: сужение проезжей части до одной (правой) полосы движения;
  • 2-й этап — в направлении Октябрьского района: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону площади Лыщинского сокращается до двух полос;
  • 3-й этап — в направлении площади Лыщинского: сужение проезжей части до одной (правой) полосы движения;
  • 4-й этап — в направлении площади Лыщинского: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону Октябрьского района сокращается до двух полос.

В мэрии предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Недавно НГС писал о том, что две полосы Гусинобродского шоссе на пересечении с улицей Доватора перекроют для ремонта на четыре дня.

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