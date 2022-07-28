На Октябрьском мосту ограничат движение из-за ремонта дороги — показываем перекрытия в одной картинке
Ограничения будут проводиться в четыре этапа, планируется, что каждый этап займет
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Движение транспорта по Октябрьскому мосту ограничат 29 июля с 20:00, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Планируют провести четыре этапа ограничений, каждый займет по 5 дней.
- 1-й этап — в направлении Октябрьского района: сужение проезжей части до одной (правой) полосы движения;
- 2-й этап — в направлении Октябрьского района: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону площади Лыщинского сокращается до двух полос;
- 3-й этап — в направлении площади Лыщинского: сужение проезжей части до одной (правой) полосы движения;
- 4-й этап — в направлении площади Лыщинского: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону Октябрьского района сокращается до двух полос.
В мэрии предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
Недавно НГС писал о том, что две полосы Гусинобродского шоссе на пересечении с улицей Доватора перекроют для ремонта на четыре дня.