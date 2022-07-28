Две полосы перекроют на Гусинобродском шоссе для ремонта

20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз раскритиковал систему дорожного строительства и ремонта в городе Новосибирске на примере Гусинобродского шоссе. Глава региона лично побывал там и заявил, что видел «ямы размером с колесо». Авторедактор НГС тоже лично посетил Гусинобродское шоссе и посмотрел, какие там ямы и как идет стройка.