Две полосы перекроют на Гусинобродском шоссе для ремонта
Ограничения движения будут действовать с 29 июля по 1 августа
Две полосы Гусинобродского шоссе на пересечении с улицей Доватора перекроют временно для ремонта на четыре дня. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— С 29 июля до 1 августа на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора закрывается проезд транспорта по средней и левой полосам движения Гусинобродского шоссе со стороны улицы Есенина, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Перекрытие нужно для проведения очередного этапа масштабного ремонта шоссе.
— Ограничения связаны с проведением АО «Новосибирскавтодор» второго этапа дорожных работ по замене переувлажненного грунта основания и устройству дорожной одежды на перекрестке, — добавили в ведомстве.
Также меняются на четыре дня схемы движения автобусов и маршруток.
Автобусы:
- № 30, 95, 98 (в прямом направлении) — ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Доватора, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, ул. Лазурная, далее — по действующей схеме;
- № 96 (в прямом направлении) — ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Есенина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
- № 97 (в прямом направлении) — ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Никитина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.
Маршрутные такси:
- № 14 (в прямом направлении) — ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Никитина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
- № 18, 19 (в прямом направлении) — ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Доватора, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, ул. Лазурная, далее — по действующей схеме;
- № 24 (в прямом направлении) — ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
- № 51 (в прямом направлении) — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, далее — по действующей схеме.
20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз раскритиковал систему дорожного строительства и ремонта в городе Новосибирске на примере Гусинобродского шоссе. Глава региона лично побывал там и заявил, что видел «ямы размером с колесо». Авторедактор НГС тоже лично посетил Гусинобродское шоссе и посмотрел, какие там ямы и как идет стройка.