Площадь Будагова снова перекроют в Новосибирске — публикуем схему
Ограничения продлятся с августа до конца декабря
В Новосибирске снова планируют перекрыть площадь инженера Будагова. Это следует из проекта постановления мэрии города.
Как указано в документе, ограничение движения будет действовать с 1 августа по 25 декабря. Часть площади будет закрыта по ночам.
Ограничение касается участка на автодорожном путепроводе от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне.
С 00:00 часов до 5 утра движение будет перекрыто на участках дорог через площадь по направлению от Большевистской к Фабричной, в обратном направлении и через площадь по автодорожному путепроводу.
Перекрытия связаны со строительством платного моста через Обь.
— В связи с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения моста в рамках строительства объекта, — указано в проекте постановления.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
Движение на площади уже перекрывали в сентябре 2021 года. Предполагалось, что его откроют в октябре, затем срок перенесли до декабря. В итоге движение восстановили только 15 июня. По словам мэра города, сроки переносились из-за подрядчиков.