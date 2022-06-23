Площадь Будагова снова перекроют в Новосибирске — публикуем схему

В Новосибирске снова планируют перекрыть площадь инженера Будагова. Это следует из проекта постановления мэрии города.

Как указано в документе, ограничение движения будет действовать с 1 августа по 25 декабря. Часть площади будет закрыта по ночам.

Ограничение касается участка на автодорожном путепроводе от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне.