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BMW 5 провалился в асфальт на улице Ползунова

Задняя часть машины ушла под землю

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Задние колеса машины ушли под землю

Задние колеса машины ушли под землю

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Днем 17 июня в Дзержинском районе Новосибирска седан BMW 5 провалился в асфальт. Видео инцидента опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

Авария произошла около дома на Ползунова, 2. Судя по видеозаписи с места, под землю ушли 2 колеса машины. Машину оградили сигнальной лентой.

В ГИБДД Новосибирска не смогли прокомментировать ситуацию, НГС направил запрос в пресс-центр мэрии города.

7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso.

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