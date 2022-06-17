BMW 5 провалился в асфальт на улице Ползунова
Задняя часть машины ушла под землю
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Днем 17 июня в Дзержинском районе Новосибирска седан BMW 5 провалился в асфальт. Видео инцидента опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
Авария произошла около дома на Ползунова, 2. Судя по видеозаписи с места, под землю ушли 2 колеса машины. Машину оградили сигнальной лентой.
В ГИБДД Новосибирска не смогли прокомментировать ситуацию, НГС направил запрос в пресс-центр мэрии города.
7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso.