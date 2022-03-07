Под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт: прицеп ушел в яму

7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер залепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, по сообщению подписчика паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».
О пострадавших не сообщалось. Движение на перекрестке затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее на улице Вертковской под свежий асфальт проваливался самосвал. В октябре 2021 года в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом. Все подробности, фото, видео и рассказы очевидцев читайте в нашем онлайн-репортаже.
Также в Новосибирске обнаружилась улица, где после капремонта на ровной дороге у машин бьет колеса.