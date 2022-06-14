Читательница применила инструкцию НГС, чтобы заставить дорожников починить дорогу у дома - что из этого вышло
Участок действительно отремонтировали через несколько дней
Жительница Новосибирска применила инструкцию НГС, чтобы добиться от дорожных служб ремонта участка дороги на улице Обской. Она рассказала о том, как прошла процесс и чем ситуация завершилась.
В тексте инструкции было подробно описан порядок действий и лайфхаки. Например, нужно писать заявление в ГИБДД о привлечении к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
— Указываешь: возле такого-то дома, на перекрестке таких-то улиц автомобильная дорога находится в ненадлежащем состоянии. Ну и двоеточие — почему: выбоина, колейность или что-то еще. Если есть фотография, можно приложить фотографию — там есть такая опция. Главное — четко описать место, — рассказывал в прошлом году руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгений Митрофанов.
По его словам, это действенный метод, потому что штрафы на должностных лиц — десятки тысяч рублей.
Читательница НГС (имя попросила не указывать) обратилась в ГИБДД 26 апреля. В заявлении она указала участок улицы Обской, в районе дома №50/2.
— Зарегистрировали они почему-то 18 мая только. Хотя в ответном автоматическом письме было написано, что регистрируют в течение трех дней. И что возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщила она НГС. — Буквально через несколько дней существенный участок дороги был сделан. Возможно, это совпадение, но я склоняюсь к тому, что нет.
По ее словам, на оформление обращения потребовалось всего 10 минут. Также ей прислали уведомление из мэрии (копия есть в распоряжении редакции), в котором сообщили следующее:
— Автомобильная дорога по ул. Обская на участке от здания №16 до здания №12Б по ул. Большевистская включена в план работ по ремонту МКУ «Управление дорожного строительства» в 2022 году. В рамках капитального ремонта на участке протяженностью 0,9 км планируется произвести замену изношенных соев асфальтобетонного покрытия, выполнить работы по подъемке люков подземных коммуникаций.
По данным мэрии, работы должны закончить до 26 августа. После увиденного результата сибирячка решила написать еще одно заявление, чтобы отремонтировали уже другой участок дороги в этом же районе.
А вот жители Новокаменки Новосибирского района дольше года пытаются добиться ремонта дороги: обращаются в разные инстанции, включая администрацию Новосибирского района и региональное управление МВД, но пока результата нет. В начале июня в Новосибирске задержали чиновников, причастных к строительству дорог и качеству дорожных работ.