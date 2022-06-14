Читательница применила инструкцию НГС, чтобы заставить дорожников починить дорогу у дома - что из этого вышло

Жительница Новосибирска применила инструкцию НГС, чтобы добиться от дорожных служб ремонта участка дороги на улице Обской. Она рассказала о том, как прошла процесс и чем ситуация завершилась.

В тексте инструкции было подробно описан порядок действий и лайфхаки. Например, нужно писать заявление в ГИБДД о привлечении к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».