Новосибирцы требуют отремонтировать единственную в селе дорогу — ее разбили застройщики
Из-за активной стройки дорога превратилась в «кашу с камнями»
Жители села Новокаменка Новосибирского района пытаются добиться ремонта единственной ведущей к ним дороги. Щебеночная дорога длиной
— Проблемы начались в прошлом году. Рядом с нами строят три поселка, постоянно идет поток грузовых машин, дорога уже от нас просто ушла. Не дай бог, станет плохо кому или случится пожар — машины не проедут. Зимой уже был случай с пожарными: водитель не справился с управлением и засел в снегу. Строение сгорело. Даже КАМАЗы уже не проезжают, — говорит жительница Новокаменки Татьяна.
По словам женщины, из-за возросшей в разы нагрузки на дороге стали вылезать пучины — деформации из-за воды в грунте.
— Осенью сделали видимость работ — заменили один участок. Дотянули до морозов, завтраками кормили. Проехать сейчас очень тяжело, настолько мягкая почва. При этом вылезает бут — камни с острыми камнями, которые повреждают машины. Дорога превратилась в кашу с камнями, — говорит собеседница.
Жители Новокаменки дольше года пытаются добиться ремонта дороги: обращаются в разные инстанции, включая администрацию Новосибирского района и региональное управление МВД. В июле прошлого года они написали коллективное письмо в администрацию президента РФ. Им ответили, что с 2020 года муниципальным образованиям, в том числе и Новосибирскому району, передали часть доходов областного бюджета от транспортного налога и в 2021–2023 годах эти поступления составят 94 миллиона рублей, 101,6 миллиона рублей и 110,8 миллиона рублей соответственно. Поэтому дополнительные субсидии, в том числе на ремонт дорог, не предусмотрены. При этом из бюджета в 2021–2022 годах средств на капитальный ремонт указанного участка дороги не выделили.
Дорога находится в управлении МКУ «УК ЕЗЖКХС», которое в июле прошлого года заключило контракт на ее содержание на 25 миллионов рублей с ООО «ТСМ». Сотрудничество оказалось проблемным, контракт признали частично исполненным и расторгли. Новый госконтракт выиграла компания «СТС плюс», но сейчас расторгают и его.
Как рассказал начальник управления ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Новосибирского района Андрей Сухонос, к подрядчику возникли «большие вопросы по несвоевременному выполнению работ».
— Сейчас мы расторгаем договор о содержании дороги, освобождаем деньги, которые предусмотрены контрактом. Новый контракт, скорее всего, будет действовать с июля. На июнь мы готовим документы, чтобы хотя бы два цикла грейдера проходили по дороге. Отдельный контракт заключен с ООО «Дорэнергострой»: подрядчик должен был вывезти обводненный грунт, завезти бут (куски камня неправильной формы. — Прим. ред.) в пятницу, но на карьере размыло дорогу, и они не могли заехать, планируют сделать это завтра.
Андрей Сухонос сообщил, что главу Новосибирского района попросили увеличить финансирование на ремонт дороги. Сегодня на него выделено 1,5 миллиона рублей, этого хватит примерно на
По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорэнергострой» — новая компания. Она создана в 2020 году и в равных долях принадлежит Андрею Селезневу, Александру Гончарову и Арсену Манукяну. Александр Гончаров также связан со строительством — он владеет и руководит компанией «Сибстройресурс».
«Дорэнергострой» активно участвует в торгах на ремонт дорог, за два года с компанией заключили 10 контрактов на общую сумму 8,7 миллиона рублей. При этом почти все торги в 2021 году она проиграла, а выручка по итогам года оказалась нулевой.
Начальник дорожного хозяйства района также отметил, что при въезде на дорогу установлены знаки, ограничивающие вес транспорта, но застройщики грубо нарушают правила.
— При этом, чьи грузовики гоняют, неизвестно. Вокруг идет стройка. Когда на дороге произошел коллапс, «засело» несколько тяжеловесов — сначала грузовик с кирпичами, потом бетономешалка, а следом еще одна, — никто из застройщиков не сознался.
Виктория — инженер по профессии и одна из тех, кто активно добивается ремонта дороги в Новокаменку. Она считает, что выделенных сумм даже с учетом удвоения будет недостаточно.
— Этих 1,5 миллиона на всю нашу дорогу не хватит. Руководство района планирует внести корректировки в бюджет, чтобы нам добавили хотя бы миллиона полтора. Но это тоже недостаточная мера. Текущее содержание дороги включает грейдирование 1–2 раза в месяц, а полугодового бюджета хватает всего на две машины щебня. Требуется заменить всю дорогу. В идеале дорогу нужно капитально ремонтировать, но капитальный ремонт нам не светит.
При этом, по словам женщины, асфальтировать проблемную дорогу необязательно.
— Сейчас вокруг строят три поселка, по дороге постоянно передвигается строительная техника, и асфальт попросту убьют. Поэтому в нашем случае твердой щебеночной дороги будет вполне достаточно. Но именно качественно отремонтированной дороги: пучинистый грунт нужно заменить на бут и щебень с укладкой геотекстиля, — говорит Виктория.
Между тем в Новосибирске начались задержания чиновников и других лиц, причастных к строительству дорог и качеству дорожных работ. Как стало известно НГС, несколько человек 31 мая вызывали в полицию для дачи показаний. Двое — чиновник и владелец одной из дорожных компаний — в результате этих бесед остались в изоляторе временного содержания.