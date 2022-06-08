Новосибирцы требуют отремонтировать единственную в селе дорогу — ее разбили застройщики

Жители села Новокаменка Новосибирского района пытаются добиться ремонта единственной ведущей к ним дороги. Щебеночная дорога длиной 2,5 км справлялась с нагрузкой много лет, пока рядом с Новокаменкой не стали строить другие поселки.



— Проблемы начались в прошлом году. Рядом с нами строят три поселка, постоянно идет поток грузовых машин, дорога уже от нас просто ушла. Не дай бог, станет плохо кому или случится пожар — машины не проедут. Зимой уже был случай с пожарными: водитель не справился с управлением и засел в снегу. Строение сгорело. Даже КАМАЗы уже не проезжают, — говорит жительница Новокаменки Татьяна.