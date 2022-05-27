Навигатор для самокатов и велосипедов в Новосибирске сделали в приложении 2ГИС
Навигатор будет исключать лестницы и калитки из маршрута
В Новосибирске сервис 2ГИС представил новую версию навигатора, где можно включить режимы с велосипедами и самокатами. Как обещают в компании, он будет учитывать лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части, знает типы покрытия дорог.
— Навигатор учитывает и предлагает несколько маршрутов на выбор, один из которых будет максимально быстрым, а другой наиболее безопасным, без выездов на проезжую часть и с приоритетом велосипедным дорожкам. В настройках можно исключить из маршрутов лестницы — эта функция будет полезна не только велосипедистам, но и при передвижении с детской коляской и маломобильным горожанам, — уточнили в пресс-службе 2ГИС.
Помимо этого, в новом навигаторе можно будет учитывать перепад высот. Они будут помечены разными цветами: крутые участки — красным, умеренные — желтым, ровные — зеленым. Также навигатор подходит для самокатов и помогает выбрать ближайший.
— В новом слое карты можно выбирать ближайший самокат Urent с учетом его заряда, забронировать и построить пеший маршрут до него. А дальше, само собой, ехать по новому велонавигатору. Достаточно только активировать фильтры «Избегать лестниц» и «Избегать автодорог», — объяснили в пресс-службе 2ГИС.
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