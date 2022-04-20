Дороги для богатых шишек. Смотрим, как после ремонта пережили зиму улицы, где ездят Локоть, губернатор и другие боссы

Это тот самый подрядчик, который фигурировал в деле начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Михаила Чуманова, подозреваемого в получении взяток. «СоюзДорСтрой» связывают с другой строительной компанией — «Бастион», представитель которой передал Чуманову взятку в 1 миллион рублей, в результате чего компания была оштрафована судом на 20 миллионов рублей и получила арест на имущество и средства. Обе компании регулярно получали дорожные контракты от ТУАД — подробнее об этом читайте тут.