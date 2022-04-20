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Фоторепортаж

Дороги для богатых шишек. Смотрим, как после ремонта пережили зиму улицы, где ездят Локоть, губернатор и другие боссы

Важное магистральное северное направление из центра, включающее в себя несколько улиц

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Смотрим на дороги после зимы

Смотрим на дороги после зимы

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Продолжаем серию инспекций дорог Новосибирска, которые капитально отремонтировали в прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги». Сегодня у нас важное магистральное направление из центра города, включающее в себя несколько улиц: проспект Димитрова, Нарымскую, Плановую, Жуковского, Дачное шоссе. Это северное направление, по которому в том числе ездят большие чиновники и крупные предприниматели к своим элитным поселкам, резиденциям и «обкомовским дачам». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко тоже там ездит и сейчас расскажет, в каком состоянии находятся «дороги для шишек».

Дачное шоссе ведет к богатым домам

Дачное шоссе ведет к богатым домам

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Дачное шоссе после зимы — отличная, ровненькая дорога, прям как огурчик. Да что там как огурчик — как яичко: гладенькая, вся целая, без повреждений, без мелких трещин даже. Хорошо ездить по такой дороге.

Сохранилась разметка

Сохранилась разметка

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Почти сохранилась даже разметка из термопластика — такую применяют далеко не на всех улицах Новосибирска. Обычно краской нарисуют — и после одного сезона всё стирается.

Переход нужно подкрасить

Переход нужно подкрасить

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Немного стерлась разметка на пешеходных переходах — желтая с белым. Надо обновить.

А остановки — помыть

А остановки — помыть

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Еще замечание — дизайнерские остановочные павильоны из дачного профлиста. Они сами по себе страшненькие плюс еще после зимы очень грязные. Напомним, Дачное шоссе капитально ремонтировали осенью прошлого года за 73 миллиона рублей, подрядчиком выступало ООО «Роад» предпринимателя Сергея Котенко (в активе компании — 38 госконтрактов на 733 миллиона рублей по ремонту дорог в Новосибирске и в районах области).

Мочищенское шоссе сделали давно

Мочищенское шоссе сделали давно

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Далее по пути в центр проезжаем Мочищенское шоссе и улицу Жуковского. Эти дороги не входят в список капитально отремонтированных улиц по БКД прошлого года — тут ремонт был несколько лет назад.

На Жуковке есть колея

На Жуковке есть колея

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На текущий момент эти объекты в целом держатся, хотя уже в некоторых местах появляются колея и трещины. Грубых, откровенных ям пока нет.

Улица Плановая вошла в список БКД

Улица Плановая вошла в список БКД

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А вот опять объект БКД прошлого года — улица Плановая, являющаяся продолжением нашего магистрального направления. В целом разрушений нет, колеи нет. Разметки тоже нет — тут ее рисовали обычной краской, зимний сезон такая не переживает. На объекте работало ООО «Перлит-Строй», которое также чинит у нас Ипподромскую, подробнее об этом читайте тут.

На Нарымской всё ровно

На Нарымской всё ровно

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Плановая плавно перетекает в улицу Нарымскую, тут схожая ситуация. Всё целое, ровное, ни намека на колею. Разметка отсутствует, почти не видно даже двойной сплошной осевой разметки.

Площадь Трубникова как бельмо на глазу

Площадь Трубникова как бельмо на глазу

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Самое неприятное место на нашем магистральном направлении — площадь Трубникова. Нормального ремонта по БКД тут вовсе не было, и сейчас на площади — крупные выбоины, которые превращают езду по кольцу в тряску. Как же вы допустили?! Тут же государевы люди ездят.

Тут ремонта не было

Тут ремонта не было

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Участок Нарымской до цирка тоже в прошлому году не ремонтировался — в целом тут ездить еще можно, но всё равно непорядок: какие-то трещины, колея, заделанная наполовину. Негоже большим людям ездить по такой сельской дороге.

Ровная часть Нарымской

Ровная часть Нарымской

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Далее — опять отремонтированный участок Нарымской до площади Кондратюка вместе с самой площадью. Всё ровно, претензий нет.

На Димитрова есть колея

На Димитрова есть колея

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И еще один фрагмент нашего направления — проспект Димитрова от площади Кондратюка до улицы Ленина. На участке с разделительным бетонным ограждением мы можем наблюдать досадную колею, некрасиво заделанные колодцы.

А этот участок — в хорошем состоянии

А этот участок — в хорошем состоянии

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А на участке от Вокзальной магистрали и вниз всё вроде нормально, ровно и без разрушений. Ну, опять же, нет разметки, которую рисовали обычной краской. Нарымскую и проспект Димитрова делали подрядчики ООО «СтройСити» и ООО «ДорСтройФлот». Первая компания получила контракт на 47 миллионов рублей (в активе — 107 госконтрактов на ремонт дорог на 2 миллиарда рублей), а вторая — на 46 миллионов (в активе — 39 госконтрактов на 855 миллионов рублей).

На площади Кондратюка ровно

На площади Кондратюка ровно

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Ну что сказать? В целом неплохо, еще бы оставшиеся без капремонта участки привели в порядок. Не пристало джентльменам трястись по пути в свои особняки. А как сами власти оценивают качество ремонта по программе БКД и какие исправления будут делать?

— Специалистами МКУ «УДС» по улицам Нарымской, Плановой, проспекту Димитрова были выявлены дефекты в виде выкрашивания асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб, а также просадки и выкрашивания покрытия вокруг смотровых и дождеприемных колодцев. Данные дефекты будут устранены силами подрядных организаций в срок до 15.05.2022 года. Кроме того, по проспекту Димитрова в районе дома № 1 на улице Салтыкова-Щедрина силами ООО «НТСК» в зимний период проводилось аварийное разрытие. По информации ООО «НТСК», работы по восстановлению покрытия проезжей части будут выполнены до 08.05.2022, — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Также в планах городских властей — капитальный ремонт оставшегося участка улицы Нарымской длиной 1 километр и ремонт оставшегося участка проспекта Димитрова (перед тоннелем) длиной 220 метров. А вот к колее на улице Жуковского пусть подключаются большие правительственные чиновники, которые тут же и ездят, а то концов не найдем.

— По улице Жуковского выявлены дефекты в виде выкрашивания асфальтобетонного покрытия по полосам наката, образование колейности, просадки и выкрашивание покрытия вокруг смотровых и дождеприемных колодцев. Подрядная организация, выполнившая работы, — ООО «СоюзДорСтрой». Данная улица находится на гарантии. В настоящее время ООО «СоюзДорСтрой» находится в стадии банкротства. Вопрос об исполнении гарантийных обязательств решается в судебном порядке, — уточнили в мэрии.

Это тот самый подрядчик, который фигурировал в деле начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Михаила Чуманова, подозреваемого в получении взяток. «СоюзДорСтрой» связывают с другой строительной компанией — «Бастион», представитель которой передал Чуманову взятку в 1 миллион рублей, в результате чего компания была оштрафована судом на 20 миллионов рублей и получила арест на имущество и средства. Обе компании регулярно получали дорожные контракты от ТУАД — подробнее об этом читайте тут.

Вскоре мы проверим другие улицы Новосибирска, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не переключайтесь!

Почитайте еще, как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года: нормальное движение блокировано.

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