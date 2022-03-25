Новосибирские дороги проверят на разрушения до 1 апреля

По поручению мэра Новосибирска Анатолий Локтя специалисты Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до 1 апреля проведут обследование дорожных объектов города, находящихся на гарантии после ремонтных работ.



В этом году проверят около 270 объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, которые находятся на гарантии в МКУ «Управление дорожного строительства». Начальник учреждения Виктор Хихлов сообщил, что с 9 марта уже обследовали 59 объектов:

— Замечания есть, мы их выявляем. Основные дефекты — разрушение верхнего слоя покрытия и покрытия возле колодцев, образование колейности. В общем объеме из проверенных объектов мы выявили около 2% (от их площади) разрушений. Подрядным организациям направлены претензии на устранение дефектов. На сегодня ни одна подрядная организация, у кого находятся эти объекты на гарантии, не отказалась от их исполнения.