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Новосибирские дороги проверят на разрушения до 1 апреля

Проверить планируют около 270 объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров

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Отмечается, что дефекты могут возникнуть на дорогах и после их проверок

Отмечается, что дефекты могут возникнуть на дорогах и после их проверок

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По поручению мэра Новосибирска Анатолий Локтя специалисты Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до 1 апреля проведут обследование дорожных объектов города, находящихся на гарантии после ремонтных работ.

В этом году проверят около 270 объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, которые находятся на гарантии в МКУ «Управление дорожного строительства». Начальник учреждения Виктор Хихлов сообщил, что с 9 марта уже обследовали 59 объектов:

— Замечания есть, мы их выявляем. Основные дефекты — разрушение верхнего слоя покрытия и покрытия возле колодцев, образование колейности. В общем объеме из проверенных объектов мы выявили около 2% (от их площади) разрушений. Подрядным организациям направлены претензии на устранение дефектов. На сегодня ни одна подрядная организация, у кого находятся эти объекты на гарантии, не отказалась от их исполнения.

Дефекты на дорогах также могут возникнуть и после обследования, при наступлении плюсовых температур, отмечают специалисты.

Сегодня стало известно, что движение по одному из путепроводов Восточного обхода Новосибирска планируют открыть в 2022 году.

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дорогиУправление дорожного строительства
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