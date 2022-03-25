Движение по путепроводу Восточного обхода собираются запустить в тестовом режиме в этом году

Аукцион на строительство Восточного обхода объявили в марте прошлого года. НГС выяснил, почему ранее строительство пришлось заморозить, а потом возобновить, зачем нужна дорога и когда по ней сможет двигаться транспорт. Читайте об этом в нашем материале.