Движение по путепроводу Восточного обхода собираются запустить в тестовом режиме в этом году

Движение по одному из путепроводов Восточного обхода Новосибирска планируют открыть в 2022 году. Он находится на пересечении с трассой до Ленинск-Кузнецкого.
Подрядчик строительства — ОАО «Новосибирскавтодор». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию основали в феврале 1995 года. В 2020 году выручка фирмы составила
Зимой на Восточном обходе обустраивали дорожное покрытие из песка и щебеночно-песчаной смеси на участке в 1,5 километра. На другом отрезке провели отсыпку земляного полотна. Также специалисты разместили водопропускные трубы и смонтировали завод по выпуску цементобетона.
— В 2022 году планируется продолжить строительство путепроводов, конструкции которых были смонтированы в предыдущие годы, и открыть в тестовом режиме движение по одному из них — расположенному на пересечении с автодорогой К-19Р, — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».
Также специалисты продолжат устройство земляного полотна, дорожной одежды и приступят к заливке покрытия из цементобетона. Работы на первом этапе строительства планируют завершить до 30 октября 2024 года.
Аукцион на строительство Восточного обхода объявили в марте прошлого года. НГС выяснил, почему ранее строительство пришлось заморозить, а потом возобновить, зачем нужна дорога и когда по ней сможет двигаться транспорт. Читайте об этом в нашем материале.