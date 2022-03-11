Сломавшийся светофор парализовал движение на площади Труда в Новосибирске

В Новосибирске и так непростая дорожная ситуация на площади Труда осложнилась сломанным светофором. Он показывает одновременно все цвета. Поломка произошла утром 11 марта.
— Площадь Труда сегодня особо радует. Все цвета показывает светофор. Тут и так не проехать, а еще и это, — написал недовольный водитель в редакцию НГС.
Он добавил, что сейчас у водителей уходит больше часа на то, чтобы преодолеть кольцо. Проблемы возникли и с движением по улицам Станционная, Ватутина и Станиславского.
Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию — как быстро починят светофор.
Прошлой осенью читатели НГС обратили внимание на новые светофоры, которые работают нелогично, опасно, неэффективно или вводят в заблуждение. Подробнее о таких светофорных объектах на Большевистской и Немировича-Данченко — в нашем материале.