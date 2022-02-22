Под Новосибирском отремонтируют трассу до Академгородка — ее построили почти 40 лет назад

Под Новосибирском реконструируют дорогу Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р». Она дублирует Восточный обход и ведет от Ленинск-Кузнецкой трассы к Академгородку.
— Сейчас ведется комплексная реконструкция примыкания автомобильной дороги Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» к Ленинск-Кузнецкой трассе. ТУАД готовит проектную документацию на реконструкцию участка с 5-го по 11-й км, — говорится в сообщении пресс-службы «Территориального управления автомобильных дорог» Новосибирской области.
Трассу построили в 1980-х годах. Летом за сутки по ней проезжает 6000–7000 автомобилей, в том числе грузовиков. Из-за этого некоторые участки дороги стали непригодны для движения. Участок С 26 по 30,7 километр трассы отремонтировали в 2020 году.
Восточный обход — 80-километровый участок дороги, который начали строить в 2013 году. По проекту трасса соединяет Северный обход с Чуйским трактом. В прошлом году работы по строительству возобновили после перерыва. Рассказываем, что известно об этом проекте.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области отремонтируют два участка трассы «Сибирь». На это готовы потратить 262 миллиона рублей.