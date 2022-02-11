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За 2021 год горожане провели 4,5 суток в пробках — Новосибирск занял 9-е место в мировом рейтинге плотного трафика

Самыми трудными месяцами для автомобилистов стали февраль и декабрь

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Новосибирск опередил Бухарест и Санкт-Петербург

Новосибирск опередил Бухарест и Санкт-Петербург

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Новосибирск сохранил свои позиции в мировом рейтинге пробок, который ежегодно составляет нидерландская компания TomTom. Город занял 9-е место, как и в прошлом году.

Новосибирцы ежегодно тратят в пробках 110 часов — это примерно 4,5 суток. Столько же в дорожных заторах проводят жители индийских городов Бангалор и Нью-Дели.

По сравнению с 2020 годом уровень загруженности дорог вырос на 3% (по сравнению с 2019-м — тоже 3%), и составил 48%. Хуже всего дела обстоят зимой. Самыми напряженными месяцами для новосибирских водителей стали февраль, декабрь и январь.

— Уровень пробок 48% означает, что в среднем время в пути было на 43% больше, чем в исходных условиях в отсутствие дорожных заторов. Это означает, что 30-минутная поездка в условиях займет на 14 минут больше, — отмечают авторы рейтинга.

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Первое место занял турецкий Стамбул, на втором — Москва, не третьем — Киев. Из российских городов в список вошли Санкт-Петербург — на 7-м месте, Самара — на 14-м, Екатеринбург — на 15-м, Ростов-на-Дону — на 23-м, Нижний Новгород — на 32-м, Челябинск — на 48-м, Казань — на 56-м, Омск и Томск — на 58-м и 62-м.

Сами горожане даже называют пробки одним из символов Новосибирска. Одно из самых загруженных мест — площадь Труда. Каждое утро водители стоят там по несколько часов, ситуация осложнилась из-за стройки платного моста через Обь.

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