За 2021 год горожане провели 4,5 суток в пробках — Новосибирск занял 9-е место в мировом рейтинге плотного трафика

Новосибирск сохранил свои позиции в мировом рейтинге пробок, который ежегодно составляет нидерландская компания TomTom. Город занял
Новосибирцы ежегодно тратят в пробках 110 часов — это примерно 4,5 суток. Столько же в дорожных заторах проводят жители индийских городов Бангалор и Нью-Дели.
По сравнению с 2020 годом уровень загруженности дорог вырос на 3% (по сравнению с
— Уровень пробок 48% означает, что в среднем время в пути было на 43% больше, чем в исходных условиях в отсутствие дорожных заторов. Это означает, что
Первое место занял турецкий Стамбул, на втором — Москва, не третьем — Киев. Из российских городов в список вошли Санкт-Петербург — на
Сами горожане даже называют пробки одним из символов Новосибирска. Одно из самых загруженных мест — площадь Труда. Каждое утро водители стоят там по несколько часов, ситуация осложнилась из-за стройки платного моста через Обь.