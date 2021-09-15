«Глухая пробка, стоим 25 минут»: автомобилисты застряли на площади Труда

Новосибирцы встали в глухую пробку на Станиславского и площади Труда
Сегодня утром, 15 сентября, в Новосибирске образовались длинные пробки на улице Станиславского, площади Труда, Димитровском мосту и проспекте Димитрова.
— Глухая пробка на улице Станиславского, стоим 25 минут в сторону площади Труда у дома на Станиславского, 11 — написал в редакцию читатель НГС Алекс.
По данным сервиса 2ГИС, пробка начинается в районе проспекта Димитрова. Заторы образовались на улице Владимировской, мосту, Станционной, Широкой.
По наблюдениям читательницы НГС, движение на Димитровском мосту в сторону правого берега затруднено. Транспорт в сторону площади Труда практически не двигается, автобусы, которые находятся на мосту, заполнены.
Также сегодня утром автомобилисты попали в длинную пробку на переезде у Матвеевки. Там ведут дорожный ремонт.
Ранее НГС рассказывал о том, что вскоре на Станционной изменят схему движения из-за строительства четвертого моста.