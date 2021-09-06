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В Новосибирске изменят схему движения на Станционной — транспорт пустят по временным объездам

Часть ограничений на левом берегу, которые ввели из-за стройки четвертого моста, планируют снять в октябре

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Все ограничения снимут только после окончания строительства моста

Все ограничения снимут только после окончания строительства моста

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В Новосибирске снимут часть ограничений движения на левом берегу

В сентябре в Новосибирске изменят схему движения по улице Станционной в Ленинском районе. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

— Будет изменена схема движения по улице Станционной от площади Энергетиков до здания на Станционной, 24 с пропуском транспорта по временным объездам, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания», которая выступает концессионером строительства четвертого моста).

В конце октября планируют снять часть ограничений на проезде Энергетиков. Это будет возможно после окончания реконструкции теплотрассы.

— Схема движения по площади Энергетиков и площади Труда будет изменяться в процессе сооружения опор мостового перехода, транспортных эстакад и тоннеля между площадью Энергетиков и площадью Труда в течение 2021–2022 годов, — добавил концессионер.

В группе «ВИС» отметили, что снятие всех ограничений движения станет возможным после окончания строительства моста.

Ранее концессионер рассказал, что площадь Энергетиков будет меняться до осени 2022 года. НГС показывал в трех картинках, как изменится движение на участке.

В ночь с 6 на 7 сентября из-за строительства моста перекроют движение на части улицы Ипподромской. Новая схема движения будет действовать до 20 октября.

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