В Новосибирске изменят схему движения на Станционной — транспорт пустят по временным объездам

В Новосибирске снимут часть ограничений движения на левом берегу
В сентябре в Новосибирске изменят схему движения по улице Станционной в Ленинском районе. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.
— Будет изменена схема движения по улице Станционной от площади Энергетиков до здания на Станционной, 24 с пропуском транспорта по временным объездам, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания», которая выступает концессионером строительства четвертого моста).
В конце октября планируют снять часть ограничений на проезде Энергетиков. Это будет возможно после окончания реконструкции теплотрассы.
— Схема движения по площади Энергетиков и площади Труда будет изменяться в процессе сооружения опор мостового перехода, транспортных эстакад и тоннеля между площадью Энергетиков и площадью Труда в течение 2021–2022 годов, — добавил концессионер.
В группе «ВИС» отметили, что снятие всех ограничений движения станет возможным после окончания строительства моста.
Ранее концессионер рассказал, что площадь Энергетиков будет меняться до осени 2022 года. НГС показывал в трех картинках, как изменится движение на участке.
В ночь с 6 на 7 сентября из-за строительства моста перекроют движение на части улицы Ипподромской. Новая схема движения будет действовать до