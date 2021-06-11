Ради стройки четвертого моста площадь Энергетиков лишат кольцевого движения - публикуем схему

В Новосибирске с 1 июля 2021 года до 31 октября 2022 года на площади Энергетиков каждые несколько месяцев будет меняться схема движения. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

НГС изучил ограничения, которые представили на сессии горсовета, и подготовил инфографику о том, к чему стоит готовиться водителям. Посмотрите на это в трех картинках.

На первом этапе, который продлится три месяца, на площади сохранится привычная схема кольцевого движения. В этот период на участке будут строить два новых съезда.