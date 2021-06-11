Ради стройки четвертого моста площадь Энергетиков лишат кольцевого движения - публикуем схему

«ВИС» показала измененную схему движения на площади Энергетиков
В Новосибирске с 1 июля 2021 года до 31 октября 2022 года на площади Энергетиков каждые несколько месяцев будет меняться схема движения. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.
НГС изучил ограничения, которые представили на сессии горсовета, и подготовил инфографику о том, к чему стоит готовиться водителям. Посмотрите на это в трех картинках.
На первом этапе, который продлится три месяца, на площади сохранится привычная схема кольцевого движения. В этот период на участке будут строить два новых съезда.
В мае 2022 года изменится форма участка работ на площади Энергетиков, в результате поменяется и дорога на Станционной. При этом на участке планируют расширить проезд с проезда Энергетиков на Станционную.
На третьем этапе, который продлится почти полгода, будет ликвидировано кольцевое движение по площади. Участок улицы Станционной от съезда с проезда Энергетиков сузят из-за расширения зоны работ на площади, там сохранится двустороннее движение.
На прошлой неделе на сессии в горсовете представили макет будущего моста. Посмотрите, как изменится левый и правый берега после окончания строительства.