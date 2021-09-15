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Новосибирцы встали в большую пробку на Матвеевке — там ремонтируют дорогу

Машины стоят в пробке с раннего утра

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Работы ведут в час пик

Работы ведут в час пик

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В Новосибирске автомобилисты застряли в пробке на Матвеевке

Сегодня утром, 15 сентября, в Новосибирске образовалась длинная пробка на переезде у Матвеевки. Там ведут ремонтные работы.

— Первомайский район, многокилометровая пробка на переезде. Люди вынуждены стоять в 08:00 по причине ремонта дороги. Мало того что с утра в принципе выехать с микрорайона сложно, так здесь еще перекрыли в самый час пик. Люди опаздывают на электричку, на работу, так как переезд был перекрыт почти час в то самое время, когда очень большая загруженность, — сообщила НГС читательница.

Накануне пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил о том, что движение через железнодорожный переезд у Матвеевки приостановят с 00:00 до 06:00 15 сентября.

— На переезде будут проводиться работы по устранению дефектов в содержании железнодорожного пути, а также асфальтобетонного покрытия в местах сопряжения резинокордового с асфальтовым покрытием и плитами устройства заграждения переезда, — говорилось в сообщении.

В 10:15 движение всё еще затруднено

В 10:15 движение всё еще затруднено

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда работы будут завершены.

Похожая ситуация произошла в Новосибирске на прошлой неделе, 8 сентября. Тогда горожане попали в пробку в час пик из-за дорожного ремонта.

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МатвеевкаПервомайский районпереезд
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