В Новосибирске автомобилисты застряли в пробке на Матвеевке
Сегодня утром, 15 сентября, в Новосибирске образовалась длинная пробка на переезде у Матвеевки. Там ведут ремонтные работы.
— Первомайский район, многокилометровая пробка на переезде. Люди вынуждены стоять в 08:00 по причине ремонта дороги. Мало того что с утра в принципе выехать с микрорайона сложно, так здесь еще перекрыли в самый час пик. Люди опаздывают на электричку, на работу, так как переезд был перекрыт почти час в то самое время, когда очень большая загруженность, — сообщила НГС читательница.
Накануне пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил о том, что движение через железнодорожный переезд у Матвеевки приостановят с 00:00 до 06:00
— На переезде будут проводиться работы по устранению дефектов в содержании железнодорожного пути, а также асфальтобетонного покрытия в местах сопряжения резинокордового с асфальтовым покрытием и плитами устройства заграждения переезда, — говорилось в сообщении.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда работы будут завершены.
Похожая ситуация произошла в Новосибирске на прошлой неделе, 8 сентября. Тогда горожане попали в пробку в час пик из-за дорожного ремонта.