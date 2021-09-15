Сегодня утром, 15 сентября, в Новосибирске образовалась длинная пробка на переезде у Матвеевки. Там ведут ремонтные работы.

— Первомайский район, многокилометровая пробка на переезде. Люди вынуждены стоять в 08:00 по причине ремонта дороги. Мало того что с утра в принципе выехать с микрорайона сложно, так здесь еще перекрыли в самый час пик. Люди опаздывают на электричку, на работу, так как переезд был перекрыт почти час в то самое время, когда очень большая загруженность, — сообщила НГС читательница.