«Жена больше часа стоит в пробке»: из-за дорожного ремонта в час пик новосибирцы не могут попасть на работу

В Новосибирске в районе улицы Тюменской в 8 утра 8 сентября из-за дорожного ремонта образовалась пробка в 7 баллов, которая растянулась на несколько улиц. Движение замедлено на улицах Тюменской, Комсомольской, Бронной, 18-й Бронный переулок и на улице Петухова.

Как сообщает наш читатель Александр Подорожка, на улице Тюменской меняют дорожное полотно.



— Меняют полотно, хотя на прошлой неделе на этом участке поменяли асфальт. Теперь его демонтируют и стелят новый. В самый час пик, — рассказал Александр.