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«Жена больше часа стоит в пробке»: из-за дорожного ремонта в час пик новосибирцы не могут попасть на работу

Пробка растянулась на несколько километров

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Новосибирцы не могут попасть на работу из-за дорожного ремонта

Новосибирцы не могут попасть на работу из-за дорожного ремонта

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В Новосибирске из-за утреннего дорожного ремонта образовалась пробка

В Новосибирске в районе улицы Тюменской в 8 утра 8 сентября из-за дорожного ремонта образовалась пробка в 7 баллов, которая растянулась на несколько улиц. Движение замедлено на улицах Тюменской, Комсомольской, Бронной, 18-й Бронный переулок и на улице Петухова.

Как сообщает наш читатель Александр Подорожка, на улице Тюменской меняют дорожное полотно.

— Меняют полотно, хотя на прошлой неделе на этом участке поменяли асфальт. Теперь его демонтируют и стелят новый. В самый час пик, — рассказал Александр.

Читатель НГС Сергей рассказал, что из-за пробки он и его супруга опаздывают на работу.

— Жена больше часа стоит. Едет от Союзной до Прокатной. Обычно минут 40. В 08:00 должна была быть на работе. А сейчас, в 08:45, она только на Аникина, — рассказал Сергей.

В 2ГИС появляется много комментариев новосибирцев. Большинство не понимает, почему ремонт нельзя было сделать ночью, — улица Тульская не является спальным районом.

— Ну надо же, в час пик на перекрестке решили асфальт уложить, — пишет аноним.

Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на Северном объезде собрались многокилометровые заторы в обоих направлениях.

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пробкаремонтдороги
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