«Жена больше часа стоит в пробке»: из-за дорожного ремонта в час пик новосибирцы не могут попасть на работу

В Новосибирске из-за утреннего дорожного ремонта образовалась пробка
В Новосибирске в районе улицы Тюменской в 8 утра 8 сентября из-за дорожного ремонта образовалась пробка в 7 баллов, которая растянулась на несколько улиц. Движение замедлено на улицах Тюменской, Комсомольской, Бронной,
Как сообщает наш читатель Александр Подорожка, на улице Тюменской меняют дорожное полотно.
— Меняют полотно, хотя на прошлой неделе на этом участке поменяли асфальт. Теперь его демонтируют и стелят новый. В самый час пик, — рассказал Александр.
Читатель НГС Сергей рассказал, что из-за пробки он и его супруга опаздывают на работу.
— Жена больше часа стоит. Едет от Союзной до Прокатной. Обычно минут 40. В 08:00 должна была быть на работе. А сейчас, в 08:45, она только на Аникина, — рассказал Сергей.
В 2ГИС появляется много комментариев новосибирцев. Большинство не понимает, почему ремонт нельзя было сделать ночью, — улица Тульская не является спальным районом.
— Ну надо же, в час пик на перекрестке решили асфальт уложить, — пишет аноним.
Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на Северном объезде собрались многокилометровые заторы в обоих направлениях.