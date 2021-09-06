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«Вообще глухо»: на Северном объезде собралась 10-километровая пробка

Причиной стали дорожные работы

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На участке идет ремонт

На участке идет ремонт

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Длинные пробки собрались на Северном объезде в Новосибирске

Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на Северном объезде собрались многокилометровые заторы в обоих направлениях.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону левого берега растянулась на 10 километров, в сторону правого — на семь. Судя по схеме, на данном участке ведутся дорожные работы, которые затрудняют движение.

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Водители возмущаются из-за данной ситуации:

— Уже час стоим. Что там происходит?

— Достали с этим ремонтом уже!

В пресс-службе «Сибуправдора» пояснили, что на данном участке действительно ведутся ремонтные работы, в данный момент — отсыпка обочин. По графику, ремонт продлится до 22 сентября.

Вчера на Северной объезде произошло смертельное ДТП. Из-за этого там собралась длинная пробка.

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Северный объездводителипробки
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