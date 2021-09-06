«Вообще глухо»: на Северном объезде собралась 10-километровая пробка

Длинные пробки собрались на Северном объезде в Новосибирске
Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на Северном объезде собрались многокилометровые заторы в обоих направлениях.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону левого берега растянулась на 10 километров, в сторону правого — на семь. Судя по схеме, на данном участке ведутся дорожные работы, которые затрудняют движение.
Водители возмущаются из-за данной ситуации:
— Уже час стоим. Что там происходит?
— Достали с этим ремонтом уже!
В пресс-службе «Сибуправдора» пояснили, что на данном участке действительно ведутся ремонтные работы, в данный момент — отсыпка обочин. По графику, ремонт продлится до 22 сентября.
Вчера на Северной объезде произошло смертельное ДТП. Из-за этого там собралась длинная пробка.