«Вообще глухо»: на Северном объезде собралась 10-километровая пробка

Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на Северном объезде собрались многокилометровые заторы в обоих направлениях.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону левого берега растянулась на 10 километров, в сторону правого — на семь. Судя по схеме, на данном участке ведутся дорожные работы, которые затрудняют движение.