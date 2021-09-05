В Коченевском районе на Омском тракте после поворота на Колыванское шоссе при движении в сторону Новосибирска столкнулись три транспортных средства. В результате погиб один из водителей, еще одна пассажирка пострадала.



— Сегодня около 17:00 30-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF, двигался по Северному обходу города Новосибирска (Р-254 «Иртыш») со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 29 км совершил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 46-летнего мужчины, далее ВАЗ столкнулся с попутным автомобилем HAVAL, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

