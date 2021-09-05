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На Омском тракте произошло массовое смертельное ДТП — образовалась длинная пробка

Столкнулись три транспортных средства

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От удара «Жигули» смяло, 46-летнего водителя зажало в салоне, он погиб на месте

От удара «Жигули» смяло, 46-летнего водителя зажало в салоне, он погиб на месте

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В Коченевском районе на Омском тракте после поворота на Колыванское шоссе при движении в сторону Новосибирска столкнулись три транспортных средства. В результате погиб один из водителей, еще одна пассажирка пострадала.

— Сегодня около 17:00 30-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF, двигался по Северному обходу города Новосибирска (Р-254 «Иртыш») со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 29 км совершил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 46-летнего мужчины, далее ВАЗ столкнулся с попутным автомобилем HAVAL, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Также пострадала пассажирка автомобиля HAVAL — женщина 1949 года рождения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Из-за ДТП в сторону Новосибирска образовалась пробка длиной в несколько километров.

Водители сообщают о серьезном затруднении движения на участке

Водители сообщают о серьезном затруднении движения на участке

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Вчера на трассе в Новосибирской области погиб 24-летний водитель грузовика. Он пошел на обгон, который на данном участке запрещен, и столкнулся со встречной автоцистерной.

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смертельное ДТПКоченевский районОмский тракт
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