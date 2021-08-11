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СрочноУ площади Труда размыло дорогу из-за стройки моста

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Площадь Труда встала в пробку — там размыло дорогу из-за строительства четвертого моста

Движение на этом участке сейчас ограничено

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Сроки снятия ограничений на Станционной неизвестны

Сроки снятия ограничений на Станционной неизвестны

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В Новосибирске ограничили движение на Станционной

Утром в этот вторник, 11 августа, дорожники ограничили движение на улице Станционной в районе площади Труда. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

— При горизонтально-направленном бурении грунта для обустройства ливневой канализации образовался промыв дорожной одежды под проезжей частью улицы Станционной в районе домов № 8 и 10. Строительные работы остановлены. Проводятся мероприятия по устранению провала на проезжей части, — передает пресс-центр мэрии Новосибирска сообщение от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На участке образовалась большая пробка.

Движение затруднено на Станционной, площадях Труда и Энергетиков

Движение затруднено на Станционной, площадях Труда и Энергетиков

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НГС направил запрос в пресс-службу ГК «ВИС», концессионеру по строительству четвертого моста, чтобы узнать, когда ограничения на участке снимут.

Ранее НГС писал о публичных дебатах, на которых обсудили исчезновение 500 млн рублей при строительстве четвертого моста. В них участвовали депутаты и представители «ВИС». НГС собрал аргументы сторон.

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ограничение движенияплощадь Трудачетвертый мост
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