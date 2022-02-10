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Власти заявили, что могут сделать новые парковки рядом с Вокзальной магистралью — они будут не для всех

Ранее с улицы убирали парковочные карманы

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Реконструкцию Вокзальной магистрали провели в 2021 году

Реконструкцию Вокзальной магистрали провели в 2021 году

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Мэрия Новосибирска может сделать новые парковочные места для инвалидов рядом с Вокзальной магистралью — проект принят, с мая власти начинают облагораживать территорию.

Реконструкцию Вокзальной магистрали начали в прошлом году. Камнем преткновения стали парковки, на месте которых сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Весной на Вокзальной магистрали установят фонари, поставят скамейки и высадят деревья. Пока улица не выглядит свободной, потому что машины паркуются там, где это запрещено делать.

О возможных новых парковках и тех, что до сих пор есть рядом с улицей, сообщили в ответе на запрос НГС о проекте Вокзальной магистрали:

— Для стоянки транспорта инвалидов имеются бесплатные места на платных стоянка МБУ «Городской центр организации дорожного движения» на пл. Гарина-Михайловского и перекрестке улиц Вокзальная магистраль — Советская, также рассматривается вопрос по организации парковок для инвалидов на проспекте Димитрова в районе перекрестка с улицей Вокзальная магистраль. Организация стоянок на полосе маршрутных транспортных средств, в том числе для инвалидов, не предусмотрена действующими нормами.

Где именно и сколько могут сделать парковок для инвалидов, в мэрии не уточнили. Работы на Вокзальной магистрали приняты заказчиком работ МКУ УДС в декабре 2021 года, акт выполненных работ тоже подписали. Изменений в действующую схему организации дорожного движения в настоящее время не планируется, подчеркнули в мэрии.

Недавно на Вокзальной магистрали закончилась реставрация здания «Сибирского торгового дома» (СТД), сейчас в здании идет внутренняя отделка. Проект должны завершить весной.

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Вокзальная магистральпарковки
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