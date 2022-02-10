Власти заявили, что могут сделать новые парковки рядом с Вокзальной магистралью — они будут не для всех

Мэрия Новосибирска может сделать новые парковочные места для инвалидов рядом с Вокзальной магистралью — проект принят, с мая власти начинают облагораживать территорию.



Реконструкцию Вокзальной магистрали начали в прошлом году. Камнем преткновения стали парковки, на месте которых сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Весной на Вокзальной магистрали установят фонари, поставят скамейки и высадят деревья. Пока улица не выглядит свободной, потому что машины паркуются там, где это запрещено делать.

