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Мэрия назвала удовлетворительной уборку парковки — там лежат огромные кучи снега (и это в самом центре)

Через «Госуслуги» было подано обращение на чистку карманов по ул. Ленина — чем всё закончилось

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Куча снега давно не вывозилась

Куча снега давно не вывозилась

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Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС назвала удовлетворительной уборку парковочных карманов, где до сих пор лежат кучи снега высотой с человека.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко всю зиму пытается заставить власти через сайт «Госуслуги» очистить от снега карманы по улице Ленина, 12 и Ленина, 10 (парковка возле «Универсама», внешний ряд). Дважды от департамента транспорта мэрии приходил ответ, что чистка проведена, но, по наблюдениям авторедактора НГС, снег не вывозился и до сих пор лежит высокой кучей.

В мэрии опять сообщили, что всё почищено:

— По вопросу уборки парковочного кармана вдоль проезжей части у дома № 12 на ул. Ленина в настоящее время парковочные карманы на вышеуказанном участке находятся в удовлетворительном состоянии, и работы будут продолжены в соответствии с графиком работ и в зависимости от дорожных и погодных условий.

Такое состояние является удовлетворительным

Такое состояние является удовлетворительным

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На представленных фото можно увидеть, в каком удовлетворительном состоянии находятся парковочные карманы возле дома № 12. От парковки на Ленина, 10 в мэрии и вовсе открестились:

— Уборка парковочного кармана у дома № 10 по ул. Ленина не входит в зону обслуживания департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Содержание данной парковки осуществляют собственники АО «Универсам».

При этом ранее та же мэрия сообщала, что внешний ряд стоянки возле дома № 10 принадлежит государству, а «Универсам» обсуживает только внутренний ряд.

Слева — участок хорошей хозяйки, справа — плохой

Слева — участок хорошей хозяйки, справа — плохой

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На представленных тогда фото можно было наглядно увидеть, как чистят снег частные компании и городские власти.

Почитайте еще, как мэр Локоть назвал места в Новосибирске, которые сильнее других завалены снегом.

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