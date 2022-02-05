Мэрия назвала удовлетворительной уборку парковки — там лежат огромные кучи снега (и это в самом центре)

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС назвала удовлетворительной уборку парковочных карманов, где до сих пор лежат кучи снега высотой с человека.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко всю зиму пытается заставить власти через сайт «Госуслуги» очистить от снега карманы по улице Ленина, 12 и Ленина, 10 (парковка возле «Универсама», внешний ряд). Дважды от департамента транспорта мэрии приходил ответ, что чистка проведена, но, по наблюдениям авторедактора НГС, снег не вывозился и до сих пор лежит высокой кучей.