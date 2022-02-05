Мэрия назвала удовлетворительной уборку парковки — там лежат огромные кучи снега (и это в самом центре)

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС назвала удовлетворительной уборку парковочных карманов, где до сих пор лежат кучи снега высотой с человека.
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко всю зиму пытается заставить власти через сайт «Госуслуги» очистить от снега карманы по улице
В мэрии опять сообщили, что всё почищено:
— По вопросу уборки парковочного кармана вдоль проезжей части у дома
На представленных фото можно увидеть, в каком удовлетворительном состоянии находятся парковочные карманы возле дома
— Уборка парковочного кармана у дома
При этом ранее та же мэрия сообщала, что внешний ряд стоянки возле дома
На представленных тогда фото можно было наглядно увидеть, как чистят снег частные компании и городские власти.
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