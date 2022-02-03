«Состояние очень критично»: мэр назвал места в Новосибирске, которые сильнее других завалены снегом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал части города, в которых наиболее сложная ситуация с уборкой снега в этом году. Он отнес к ним площади Маркса и Калинина.
— Особое внимание уделяем двум местам, которые предполагаем в срочном порядке привести в надлежащее состояние. Прежде всего это площадь Маркса и прилегающие пешеходные улицы. Я на этот перекресток выезжал, состояние тротуара очень критично. Я вижу, что те операторы, которые ведут предпринимательскую деятельность, не уделяют этому особого внимания. Вторая территория, к которой особенно внимательно относимся — площадь Калинина. Мы готовимся к установке стелы, речь идет о комплексном благоустройстве, — заявил Анатолий Локоть во время пресс-конференции 3 февраля.
Он отметил, что администрации всех районов проводят проверки состояния улиц. Тем предприятиям, которые не убирают снег со своей территории, выписывают штрафы. По словам мэра, проблемы есть и на внутридомовых территориях, в том числе в Центральном районе.
В январе новосибирский активист Иван Фролов поучаствовал во флешмобе от Сергея Шнурова. Мужчина записал стихотворение для мэра на фоне сугробов. Посмотрите, что из этого вышло.