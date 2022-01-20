Флешмоб от Шнурова поддержали в Новосибирске: активист записал стихотворение для мэра на фоне сугробов

Новосибирский активист Иван Фролов снял видео со стихотворением для мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Как он рассказал корреспонденту НГС, решил это сделать после того, как Сергей Шнуров выпустил клип про мэра Санкт-Петербурга.
В клипе «Пока так» лидер группировки «Ленинград» на фоне мусора спел про губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и проблемы города со снегом и грязью. Спустя несколько дней Шнуров выпустил вторую часть — «Покаянная», где в ироничной манере извинился перед главой города. Обе части попадали в топ трендов «Ютуба» и широко освещались в СМИ.
Видео новосибирца снято на фоне сугроба. Как рассказал Иван Фролов, такой фон был выбран неслучайно. Изначально в его планах было зарыться по пояс в снег, но в день съемок из-за погодных условий сугроб не смогли раскопать.
— Меня сподвиг к этому флешмоб, который объявил Сергей Шнуров. Я увидел его выступление в двух частях и подумал, что это оригинальный способ привлечь внимание властей к проблемам, которые существуют в городе и активно из года в год не решаются. Мы утопаем в снегу, гололед на тротуарах, и тому подобное. Это минимум из тех проблем, которые есть в городе и волнуют горожан, — поделился Иван Фролов.
Помимо проблем с уборкой снега Иван обратил внимание, что на массовых мероприятиях не носят маски, показав кадр со встречи символа новогодней столицы, на которой был и Анатолий Локоть. Также он вспомнил о том, что накануне мэр получил звание «Ветерана труда».
Летом Иван Фролов вышел на улицы Новосибирска в костюме смерти с табличкой «Уколись! Я жду тебя». Так Иван высказался против обязательной вакцинации.