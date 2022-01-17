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Анатолий Локоть получил звание «Ветеран труда» — ему будут доплачивать 418 рублей каждый месяц

Распоряжение об этом появилось на сайте правительства

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Приказ подписал замгубернатора региона

Приказ подписал замгубернатора региона

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил звание «Ветеран труда». Информация об присвоении этого звания жителям региона появилась на сайте правительства Новосибирской области. Распоряжение 1 января текущего года подписал заместитель губернатора региона Сергей Сёмка.

Согласно документу, звание «Ветеран труда» присваивается тем, кто получал отличительные награды за многолетний и упорный труд. Например, ордена, медали и почетные звания СССР и РФ, почетные грамоты президента РФ, ведомственные знаки отличия и прочее. Также звания удостаиваются те, кто начал работать в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Всего в Новосибирской области этого звания удостоились 68 человек. Статус «Ветеран труда» предоставляет гражданам льготы, в том числе соцподдержку и ежемесячные выплаты. По данным сайта Минтруда НСО, ежемесячная выплата за это звание составляет 418,13 рубля. А в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения человек может получить дополнительные 23,32 рубля. Для малообеспеченных граждан также полагается единовременная выплата в размере 696,89 рубля.

В конце октября НГС писал о том, что служебные расходы Анатолия Локтя из городского бюджета — 2,9 миллиона рублей. В траты включены расходы на транспорт, командировки, связь. Также около 30% средств составляет его заработная плата. Также мы сравнивали его служебные расходы со средствами, которые выделяли на Городецкого и Знаткова. Посмотрите на них в нашей инфографике.

Всего в 2020 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировал 4,2 миллиона рублей.

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Анатолий Локотьльготы«Ветеран труда»
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