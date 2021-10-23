На мэра Анатолия Локтя потратили из бюджета Новосибирска 3 млн рублей. И потратят еще

За первые девять месяцев 2021 года на служебные траты мэра Анатолия Локтя было потрачено из бюджета Новосибирска 2 млн 962 тыс. рублей. Информация об этом содержится в постановлении об исполнении бюджета города.



Всего же в 2021 году на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования в бюджете Новосибирска запланировано 4 млн 444 тыс. рублей.



— В служебные траты мэра города Новосибирска включены расходы на служебные командировки, связь, транспортные расходы, приобретение основных средств, материальных запасов. Финансовое обеспечение деятельности мэра включает расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (30,2% от расходов на оплату труда), — сообщили в Департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.

