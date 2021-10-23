На мэра Анатолия Локтя потратили из бюджета Новосибирска 3 млн рублей. И потратят еще

На содержание мэра Новосибирска потратили 3 млн в 2021 году
За первые девять месяцев 2021 года на служебные траты мэра Анатолия Локтя было потрачено из бюджета Новосибирска 2 млн 962 тыс. рублей. Информация об этом содержится в постановлении об исполнении бюджета города.
Всего же в 2021 году на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования в бюджете Новосибирска запланировано 4 млн 444 тыс. рублей.
— В служебные траты мэра города Новосибирска включены расходы на служебные командировки, связь, транспортные расходы, приобретение основных средств, материальных запасов. Финансовое обеспечение деятельности мэра включает расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (30,2% от расходов на оплату труда), — сообщили в Департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.
Напомним, в прошлом году в бюджете Новосибирска на служебные расходы Анатолия Локтя была запланирована более крупная сумма — 5 млн 217 тыс. рублей (по данным на первое полугодие 2020 года). Затем эта сумма была откорректирована. По итогам 9 месяцев 2020 года, на мэра планировалось потратить уже 5 млн 169 тыс. рублей, при этом Анатолием Локтем было освоено к тому моменту 3 млн 834 тыс. рублей.
В итоговом отчете об исполнении годового бюджета Новосибирска указана другая сумма: запланированные служебные траты — 5 млн 566 тыс. рублей, освоенная мэром сумма — 5 млн 339 тыс. рублей (то есть 95,9% от планируемых трат).
В прошлом году мы изучали цифры за последние 10 лет — сколько денег уходило на служебные расходы Городецкого, Знаткова и Локтя.
Всего в 2020 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировал 4,2 млн рублей.