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Смертельное ДТП создало пробку на Петухова: лоб в лоб столкнулись Toyota Mark II и Mercedes-Benz

Утром 3 февраля в лобовом столкновении внедорожника и легкового автомобиля погиб человек

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Погиб пассажир или водитель Toyota <nobr class="_">Mark II</nobr>

Погиб пассажир или водитель Toyota Mark II

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Смертельное ДТП произошло утром 3 февраля в Кировском районе Новосибирска. На подъеме от улицы Хилокской на Петухова в лобовом столкновении сошлись седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz. На месте работают экипаж ГИБДД и бригада медиков.

По словам подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», рядом с Toyota лежит тело без признаков жизни. Авария затруднила движение транспорта в оба направления: на Петухова образовалась пробка. Автор видео сообщил, что оно снято примерно в 7 утра.

Редакция НГС обратилась за комментарием к ГИБДД, на момент публикации информации не поступило. Дежурный единой службы 112 заявил корреспонденту, что сообщений о ДТП со смертельным исходом на улице Петухова не поступало. Известно, что на место выезжали спасатели МАСС.

На улице Петухова образовался затор

На улице Петухова образовался затор

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Вечером 2 февраля на Гусинобродском тракте в районе села Раздольного Новосибирского района НСО произошло ДТП с участием двух фур. Большегрузы столкнулись лоб в лоб, водителей зажало в кабинах, их доставали спасатели.

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