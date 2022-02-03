Смертельное ДТП создало пробку на Петухова: лоб в лоб столкнулись Toyota Mark II и Mercedes-Benz

Смертельное ДТП произошло утром 3 февраля в Кировском районе Новосибирска. На подъеме от улицы Хилокской на Петухова в лобовом столкновении сошлись седан Toyota
По словам подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», рядом с Toyota лежит тело без признаков жизни. Авария затруднила движение транспорта в оба направления: на Петухова образовалась пробка. Автор видео сообщил, что оно снято примерно в 7 утра.
Редакция НГС обратилась за комментарием к ГИБДД, на момент публикации информации не поступило. Дежурный единой службы 112 заявил корреспонденту, что сообщений о ДТП со смертельным исходом на улице Петухова не поступало. Известно, что на место выезжали спасатели МАСС.
Вечером 2 февраля на Гусинобродском тракте в районе села Раздольного Новосибирского района НСО произошло ДТП с участием двух фур. Большегрузы столкнулись лоб в лоб, водителей зажало в кабинах, их доставали спасатели.