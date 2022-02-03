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На новосибирской трассе лоб в лоб столкнулись две фуры — водителей зажало в кабинах

Пострадавших извлекали спасатели

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Обоих водителей зажало в кабинах

Обоих водителей зажало в кабинах

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Вечером 2 февраля на Гусинобродском тракте в районе села Раздольное Новосибирского района НСО произошло ДТП с участием двух фур. Большегрузы столкнулись лоб в лоб. Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев сообщает, что водители были живы.

Несколько звонков от очевидцев в службу 112 поступили около 22:30.

— Один из звонивших сообщил, что, не доезжая 1,5 км до села Раздольное, столкнулись две фуры. Произошел разлив топлива. Обоих водителей зажало в кабинах. В качестве ориентира звонившие назвали перекресток Гусинобродского тракта и улицы Зеленой, — сообщили НГС в службе 112.

Днем 2 февраля на новосибирской трассе столкнулись две «Тойоты». ДТП также было лобовым. Погибла 41-летняя женщина, вторую доставили в больницу. От автомобилей остались груды металла.

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ДТП с фурамилобовое столкновениеГусинобродский тракт
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