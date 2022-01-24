«Запчасти стали стоить в полтора раза дороже»: на двух новосибирских маршрутках подняли цену на проезд

На двух новосибирских маршрутах повышают цены на проезд. Об этом сообщается на сайте Центра управления городским автоэлекторотранспортом.
С 24 января с 25 до 30 рублей подорожал проезд в маршрутке №28 (ПКиО «Заельцовский» — Диагностический центр). С 3 февраля с 30 до 35 рублей поднимают цену на проезд в маршрутке №51 («Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный»).
Главные причины повышения тарифа — подорожание бензина и запчастей.
— С того момента, как в прошлом году в декабре поднимали стоимость проезда, запчасти подрожали на 35–45%. То есть некоторые запчасти стали стоить в полтора раза дороже, — объяснил замдиректора по работе с обращениями пассажиров ООО «Диамант-1» Александр Сторов (перевозчик на маршруте №51).
Он отметил, что повышение проезда — мера обоснованная, к тому же для некоторых маршрутов даже этого мало, и некоторые сейчас под угрозой закрытия.
Это не первые машрутки, где за последние несколько месяцев вырос тариф на проезд. В конце декабря подорожали сразу несколько маршруток. В некоторых маршрутках тариф вырос до 40 рублей. С 15 декабря подорожал проезд на автобусах, метро, троллейбусах и трамваях. С 1 января подорожал проезд в электричках.