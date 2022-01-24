«Запчасти стали стоить в полтора раза дороже»: на двух новосибирских маршрутках подняли цену на проезд

На двух новосибирских маршрутах повышают цены на проезд. Об этом сообщается на сайте Центра управления городским автоэлекторотранспортом.



С 24 января с 25 до 30 рублей подорожал проезд в маршрутке №28 (ПКиО «Заельцовский» — Диагностический центр). С 3 февраля с 30 до 35 рублей поднимают цену на проезд в маршрутке №51 («Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный»).

Главные причины повышения тарифа — подорожание бензина и запчастей.

— С того момента, как в прошлом году в декабре поднимали стоимость проезда, запчасти подрожали на 35–45%. То есть некоторые запчасти стали стоить в полтора раза дороже, — объяснил замдиректора по работе с обращениями пассажиров ООО «Диамант-1» Александр Сторов (перевозчик на маршруте №51).