Одна из маршруток подняла цену на проезд до 40 рублей в Новосибирске

В Новосибирске проезд на маршрутке
Маршрут
Ранее сообщалось о подорожании на других маршрутных такси Новосибирска до 35 рублей. Каких маршрутов это касалось, можно прочитать здесь.
Кроме того, 15 декабря подорожал проезд на автобусах, метро, троллейбусах и трамваях. Решение повысить тариф в общественном транспорте вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Представители сферы транспорта посчитали рост тарифов всего на один рубль возмутительным решением, так как сфера в плачевном состоянии и таких денег на поддержку и развитие транспорта не хватит.