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Одна из маршруток подняла цену на проезд до 40 рублей в Новосибирске

Поездка на маршруте № 9 стала стоить на 5 рублей дороже

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Проезд вновь подорожал в Новосибирске

Проезд вновь подорожал в Новосибирске

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В Новосибирске проезд на маршрутке № 9 подорожал на 5 рублей. До 26 декабря он стоил 35 рублей, теперь проехать можно за 40 рублей.

Маршрут № 9 начинается на остановке «ДК имени Кирова» и заканчивается в поселке Северный. Диспетчер компании-перевозчика подтвердил, что проезд подорожал 26 декабря.

Ранее сообщалось о подорожании на других маршрутных такси Новосибирска до 35 рублей. Каких маршрутов это касалось, можно прочитать здесь.

Маршрутка <nobr class="_">№ 9</nobr> ездит по правому берегу

Маршрутка № 9 ездит по правому берегу

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Кроме того, 15 декабря подорожал проезд на автобусах, метро, троллейбусах и трамваях. Решение повысить тариф в общественном транспорте вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Представители сферы транспорта посчитали рост тарифов всего на один рубль возмутительным решением, так как сфера в плачевном состоянии и таких денег на поддержку и развитие транспорта не хватит.

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