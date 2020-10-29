Прощание с небом: каким был последний гражданский рейс легендарной «Тушки». Репортаж в 25 кадрах

В российских авиакомпаниях не осталось гражданских Ту-154
28 октября 2020 года закончилась эпоха советского лайнера Ту-154. Свой последний гражданский рейс самолет выполнил по маршруту Мирный — Новосибирск. Теперь знаменитая «Тушка» останется в Сибири, правда, дальнейшая судьба легенды отечественного самолетостроения пока неизвестна. Полет из Якутии длился дольше обычного — самолет и командир воздушного судна, который пролетал на Ту-154 всю жизнь, покружили над городом — так они попрощались с небом. Пассажиры написали трогательные стихи, самолет сел под бурные аплодисменты. Корреспонденты Анна Богданова и Александр Ощепков встретили Ту-154 «Авиакомпании АЛРОСА» в новосибирском аэропорту Толмачёво. Подробности — в репортаже НГС.
Последний гражданский полет отечественного авиалайнера Ту-154
Пронзительный ветер и непроглядная метель — эту тоскливую погоду выбрало небо для того, чтобы поставить точку в истории полетов легендарной «Тушки» — самолета Ту-154.
28 октября 2020 года — теперь важная дата в истории отечественного самолетостроения. В этот день советский авиалайнер Ту-154 «Авиакомпании АЛРОСА» выполнил свой последний гражданский рейс. Это был последний из могикан — единственный из оставшихся в гражданской авиации Ту-154. Теперь он останется здесь, в Новосибирске, уже навсегда.
Причину списания самолета в авиакомпании объяснили просто — истекает срок эксплуатации.
— По словам директора «Авиакомпании АЛРОСА» Андрея Гудилова, у принадлежащего авиакомпании Ту-154М заканчивается действие сертификата летной годности, — приводит его цитату пресс-служба аэропорта Толмачёво. — К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда — более тихие и экономичные.
На борту лайнера был 141 пассажир. Первые вышли на трап и решили помахать окружившей самолет публике, но потом поспешили в автобус — всё-таки погода оказалась не такой располагающей к широким улыбкам.
Главный герой дня, седовласый усатый командир воздушного судна, открыл окно и поприветствовал журналистов. В ответ на непрекращающийся стрекот фотокамер он показал большой палец — мол, всё хорошо, ребята.
Как рассказали в авиакомпании, поднять самолет в этот исторический день доверили опытному экипажу: пилоту 1-го класса Александру Лешкевичу, имеющему более 18 тысяч часов налёта, и Николаю Ворошилову, который отлетал почти 10 тысяч часов. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и бортинженер инструктор Михаил Богданов.
Вообще вся атмосфера события была какой-то теплой и в то же время грустной. А как еще может быть, когда что-то хорошее происходит в последний раз? Кстати, слово «последний» экипаж категорически не произносит. Видимо, это какое-то профессиональное негласное правило. Слово заменяют на «крайний», как бы кто к этому ни относился.
— Боже, последний, а дальше что?..
— Дальше другие, и всё…
Набрав высоту, сделал последний круг. Мирный, прощай, лечу в высоту. А на борту печаль. Досрочно надо идти на покой. Но всё равно всё хорошо, жизнь удалась сполна. Мой легендарный «Ту» — особо гордись, страна.
Это строки из стихов, которые сочиняли во время полета пассажиры. О том, что сегодня Ту-154 выполняет последний гражданский рейс, им объявили по громкой связи. На борту раздавали сувениры и устроили такой конкурс. По словам бортпроводников, в поэтическом баттле приняли участие около 10 человек.
Несколько пассажиров специально прилетели в Мирный, чтобы полететь на рейсе, который войдет в историю. Среди них была героиня НГС Мария Карманова, которая уже несколько лет восстанавливает свой самолет.
Когда самолет приземлился, хлопали громче, чем обычно. По крайней мере, так говорят сами пассажиры — члены экипажа никогда не слышат этих бурных аплодисментов.
Сегодня они выходят из кабины немного уставшие, немногословные, только пожимают плечами, глядя на тычущих в них микрофонами журналистов.
— Не просто сожаление — ночь не спали, — говорит штурман экипажа, отвечая на душевный вопрос о сиюминутных чувствах. — Прекрасный самолет. Самый скоростной самолет в мире. Если «Боинг» летит, он его «делает», как стоячего. Обходит.
Скорость «Тушки», говорит экипаж, — 950 километров в час, а так иногда и до 1300 развивали, как скорость звука. А «Боинг» идет 800.
История Ту-154 длится уже больше полувека. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация отечественного лайнера началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом.
В общей сложности построили больше 1000 лайнеров, напомнили в пресс-службе новосибирского аэропорта.
— Ему еще лет 15 работать. Запросто. Самый молодой самолет в гражданской авиации, — говорит второй пилот. — Самолет готов трудиться и трудиться.
По информации пресс-службы аэропорта Толмачёво, этот борт, единственный оставшийся в гражданской авиации Ту-154, выпустили почти 28 лет назад. 25 ноября 1992 года на заводе «Авиакор» в Самаре. В 2002 году самолет эксплуатировался Мирнинским авиапредприятием, а в 2013 году пополнил авиапарк, созданный на его базе «Авиакомпанией АЛРОСА».
За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании борт выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез больше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты.
Но всё заканчивается, потому что есть сертификат летной годности, а продлевать его никто особо не хочет, потому что невыгодно.
— Экономически нецелесообразно. Топливная эффективность у «Боинга» выше. «Боинг» в два раза меньше потребляет, — объясняют причину члены экипажа и тихонько говорят почти между собой о том, что самолет, скорее всего, «порежут на металл».
Но не факт. Что будет с последним Ту-154 — пока неизвестно. Сейчас для него приготовили площадку на территории новосибирского аэропорта. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134, после чего его передали в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво, напомнили в «Авиакомпании АЛРОСА».
Самая трогательная речь в салоне Ту-154 была от командира воздушного судна, 63-летнего жителя Мирного Александра Лешкевича. Он неожиданно признался, что это и его «крайний полет».
— Александр Иванович Лешкевич, командир, инструктор Ту-154. Мне 63 года, из них 30 лет я отдал этому самолету. 30 лет, — медленно и спокойно перечисляет он факты своей биографии. — В 1990-м я начал на нём работать. То есть в прошлом веке. В 1992-м стал командиром, потом инструктором. Самолет — это сказка. Это любовь.
Командир рассказал, как с сожалением наблюдал за развалом советской авиации в 90-е годы. В 1993-м у него была возможность переучиться на А310 и гораздо больше зарабатывать, но решил остаться на Ту-154.
Почему? Ответил с улыбкой: «Это личное» — и продолжил рассказывать про свой любимый лайнер так, как будто это его ребенок.
— Он вообще прекрасный. В управлении, у него хорошие системы, очень легко управляется. Единственное, с ним всегда нужно быть на «Вы». Не нужно думать, что ты умнее. Он не терпит такого разгильдяйства, — улыбается Александр Лешкевич и признается, что будет скучать.
— Вы расскажите всем. Может, где-то когда-то появится человек — чтобы этот самолет (забрал). Чтобы его не пустили на металлолом. Пусть кто-нибудь хотя бы поставит как объект, что угодно — как памятник. Какой-нибудь коммерсант заберет его на дачу.
Командир и его самолет в этом рейсе, можно сказать, попрощались с небом. На взлете, в Якутии самолет пролетел лишний круг. В Новосибирске тоже хотелось, но погода пресекла все эти сентиментальности.
— Грустить буду, как еще можно провести, — говорит он о планах на вечер. — Погода такая — нет чтобы разогнать облака, пролетели бы еще напоследок. Но как-то резко она изменилась. Но всё хорошо, всё нормально, ребята.
К концу прощаний погода смягчилась. Рабочие служб аэропорта юркнули в салон самолета, чтобы начать привычные работы. А Александр Иванович торжественно расписался на борту своего «Туполева», а затем в «крайний» раз (конечно, в крайний) поднялся на трап, чтобы подбодрить экипаж и взмахнуть рукой для исторической фотокарточки.
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