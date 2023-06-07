Жара скоро отступит, но придут грозы: синоптики предупредили новосибирцев о граде и шквалистом ветре

В Новосибирске совсем скоро жару сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели.
— В области будет ослабление жары. Еще завтра днем может быть +39 градусов. А 9 июня — грозы, град, по западу области ждем сильные дожди и шквалистое усиление ветра при грозах до
В Новосибирске завтра, 8 июня, будет преимущественно без осадков, ночью
В пятницу, 9 июня, преимущественно без осадков ночью, а днем кратковременный дождь, местами грозы. В ночное время суток
В субботу, 10 июня, кратковременный дождь, местами гроза. В темное время суток будет
Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, как горожане справляются с аномальным теплом.