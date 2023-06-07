Жара скоро отступит, но придут грозы: синоптики предупредили новосибирцев о граде и шквалистом ветре

В Новосибирске совсем скоро жару сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели.



— В области будет ослабление жары. Еще завтра днем может быть +39 градусов. А 9 июня — грозы, град, по западу области ждем сильные дожди и шквалистое усиление ветра при грозах до 23 м/с , — предупредила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова. — Идет настойчиво к нам холодный фронт полярной системы.