freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 4/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняСын Виктора Толоконского возглавил футбольный клуб
Все новости
Все новости

Жара скоро отступит, но придут грозы: синоптики предупредили новосибирцев о граде и шквалистом ветре

Пора доставать зонтики

2 614

Аномальную жару сменят грозы

Поделиться

В Новосибирске совсем скоро жару сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели.

— В области будет ослабление жары. Еще завтра днем может быть +39 градусов. А 9 июня — грозы, град, по западу области ждем сильные дожди и шквалистое усиление ветра при грозах до 23 м/с, — предупредила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова. — Идет настойчиво к нам холодный фронт полярной системы.

В Новосибирске завтра, 8 июня, будет преимущественно без осадков, ночью +20... +22 градуса, в пригороде +15... +17 градусов, а днем +36... +38 градусов. Ветер юго-восточный 5–7 м/с.

В пятницу, 9 июня, преимущественно без осадков ночью, а днем кратковременный дождь, местами грозы. В ночное время суток +19... +21 градус, в пригороде +14... +16 градусов. Днем +28... +30 с понижением в течение дня. Ночью юго-восточный, днем северо-восточный ветер 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

В субботу, 10 июня, кратковременный дождь, местами гроза. В темное время суток будет +13... +15 градусов, в светлое — +22... +24 градуса. Ветер северо-восточный, ночью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, как горожане справляются с аномальным теплом.

По теме

ПогодаЛетоЖараИюнь
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter