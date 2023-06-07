Добрались до +38 градусов: как жители Новосибирска справляются с аномальной жарой — онлайн-трансляция

Читательница НГС спасается от жары в тренажерном зале «Сфера». Там для посетителей сделали интересную акцию и поставили «стоп» на абонементы.

— У них прохладней чем дома. Поставили «стоп», сказав, чтобы ходили заниматься по самочувствию к ним пока жарко, а абонемент продлится. Еще, конечно, как тренер по здоровым привычкам, обливаюсь холодной водой чаще, — поделилась девушка.