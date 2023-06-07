Добрались до +38 градусов: как жители Новосибирска справляются с аномальной жарой — онлайн-трансляция

Читательница НГС спасается от жары в тренажерном зале «Сфера». Там для посетителей сделали интересную акцию и поставили «стоп» на абонементы.
— У них прохладней чем дома. Поставили «стоп», сказав, чтобы ходили заниматься по самочувствию к ним пока жарко, а абонемент продлится. Еще, конечно, как тренер по здоровым привычкам, обливаюсь холодной водой чаще, — поделилась девушка.
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Новосибирские дети массово пошли на фонтан в Центральный парк. Там можно и побегать, и освежиться.
— В такую погоду только в фонтанах купаться. Хорошо быть ребенком, — поделился читатель НГС.
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Специалисты в такую жару советуют есть легкую еду. Один из главных летних супов в России — окрошка. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал заслуживающие внимания окрошки из новосибирских ресторанов. Перечисленные рецепты можно использовать не только для похода в заведение, но и на домашней кухне. Или хотя бы просто вдохновляться возможностями изменить привычное блюдо.
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Читательница НГС на зеленой линии метро Новосибирска вчера вечером, 6 июня, нашла черные трусы.
— Наверное, кому-то стало настолько жарко, — отметила читательница НГС.
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Сегодня онлайн-трансляцию ведет корреспондент НГС Елизавета Шаталова. И я решила занять немного эфир и сообщить, что в 6 утра в Новосибирске было лишь +18 градусов и дул прохладный ветерок. Так что мой лайфхак для тех, кто тяжело переносит жару (как, например, я) — просыпаться пораньше и немного дышать воздухом. Это было лучшее раннее утро за последнее время.
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В Западно-Сибирском метеоцентре составили уточненный прогноз погоды на сегодня, 7 июня. В Новосибирске температура днем будет
В Новосибирской области
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