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Онлайн-трансляция

Добрались до +38 градусов: как жители Новосибирска справляются с аномальной жарой — онлайн-трансляция

Присылайте свои истории и фотографии

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В Новосибирске наступила среда, 7 июня, но погода не сбавляет обороты. И пока лето бьет рекорд за рекордом по аномальной жаре, НГС запускает онлайн-трансляцию. Как горожане справляются с погодой и как изменилась наша жизнь за последние дни. Для большинства жителей такая жара — это трудность, а с трудностями надо справляться вместе.

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Читательница НГС спасается от жары в тренажерном зале «Сфера». Там для посетителей сделали интересную акцию и поставили «стоп» на абонементы.

— У них прохладней чем дома. Поставили «стоп», сказав, чтобы ходили заниматься по самочувствию к ним пока жарко, а абонемент продлится. Еще, конечно, как тренер по здоровым привычкам, обливаюсь холодной водой чаще, — поделилась девушка.

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Новосибирские дети массово пошли на фонтан в Центральный парк. Там можно и побегать, и освежиться.

— В такую погоду только в фонтанах купаться. Хорошо быть ребенком, — поделился читатель НГС.

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Специалисты в такую жару советуют есть легкую еду. Один из главных летних супов в России — окрошка. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал заслуживающие внимания окрошки из новосибирских ресторанов. Перечисленные рецепты можно использовать не только для похода в заведение, но и на домашней кухне. Или хотя бы просто вдохновляться возможностями изменить привычное блюдо.

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Читательница НГС на зеленой линии метро Новосибирска вчера вечером, 6 июня, нашла черные трусы.

— Наверное, кому-то стало настолько жарко, — отметила читательница НГС.

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Сегодня онлайн-трансляцию ведет корреспондент НГС Елизавета Шаталова. И я решила занять немного эфир и сообщить, что в 6 утра в Новосибирске было лишь +18 градусов и дул прохладный ветерок. Так что мой лайфхак для тех, кто тяжело переносит жару (как, например, я) — просыпаться пораньше и немного дышать воздухом. Это было лучшее раннее утро за последнее время.

Присылайте тоже ваши советы и способы справляться с жарой в телеграм-канал @newsngs или на WhatsApp по номеру телефона +7 (923) 157-00-00.

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В Западно-Сибирском метеоцентре составили уточненный прогноз погоды на сегодня, 7 июня. В Новосибирске температура днем будет +36... +37 градусов, ветер юго-восточный 5–10 м/с, переменная облачность, без осадков.

В Новосибирской области +34... +39 градусов, ветер юго-восточный 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

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