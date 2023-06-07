freedom
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 4/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняОнлайн из раскаленного Новосибирска
Все новости
Все новости

Двух девушек в надувном круге унесло по течению Оби

Их вовремя заметили спасатели

459

В Оби довольно быстрое течение, поэтому купаться стоит только в специально оборудованных местах

Поделиться

Вечером 6 июня спасатели МАСС в Новосибирске вытащили из воды двух девушек 17-ти и 18-ти лет. Их уносило течением.

Как рассказали спасатели, экипаж спасателей дежурил на реке в районе пескобазы. В 18:45 они заметили двух девушек на надувном круге, которых уносило течением.

— Они перепугались и звали на помощь. Спасатели МАСС на катере вышли на воду, догнали уплывающих детей, пересадили их на катер и доставили к берегу, где с ними была проведена профилактическая беседа, — рассказали в МАСС.

Кроме того, сегодня утром, 7 июня, спасатели выезжали на вызов к 19-летнему парню, который пытался вплавь добраться до Тань-Ваня. Молодой человек был пьян — спасатели доставили его на берег и передали врачам.

В прошлом году во время плавания на виндсерфе на Обском водохранилище пропала 38-летняя женщина. Ее знакомые обратились к спасателям. Оказалось, что женщина каталась, упала в воду и ее унесло далеко от берега.

По теме

Спасатели МАСС в НовосибирскеОбьТайваньТечение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter