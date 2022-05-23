Женщину на виндсерфе унесло далеко от берега на Обском водохранилище
На помощь пришли спасатели
Вчера днем, 22 мая, в Новосибирске во время плавания на виндсерфе на Обском водохранилище пропала 38-летняя женщина. Ее знакомые обратились к спасателям.
— В 12:40 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от спортсменов-любителей, что один из них пропал на воде при катании на виндсерфе, — сообщили в спасательной службе.
Спасатели отправились на поиски спортсменки на территории Обского водохранилища. Пропавшую обнаружили в 12:55 в районе Аванпорта. Спортсменка находилась в воде, рядом со своим виндсерфом.
Оказалось, что женщина каталась, упала в воду и ее унесло далеко от берега. Спортсменку вместе со спортивным инвентарем доставили к берегу, где ее передали друзьям. Помощь ей не потребовалась.
В начале мая лабрадора Саймона унесло течением реки Оби в сторону железнодорожного моста «Комсомольский». 23-летний хозяин обратился за помощью к спасателям. Пса нашли и вернули владельцу.