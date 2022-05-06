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Лабрадора Саймона унесло течением Оби в Новосибирске — ему на помощь отправились спасатели

Собаку передали владельцу

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На помощь Саймону пришли спасатели МАСС

На помощь Саймону пришли спасатели МАСС

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Вечером 5 мая в Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением реки Обь в сторону железнодорожного моста «Комсомольский». 23-летний хозяин обратился за помощью к спасателям.

— В 18:54 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от мужчины, что собаку породы лабрадор уносит течением реки Обь в сторону ж/д моста «Комсомольский», — рассказали в службе.

На поиски собаки отправился катер службы МАСС. Спасатели оперативно обследовали акваторию реки Обь в районе ж/д моста и острова Кораблик. Там пса и обнаружили. Спасенного лабрадора доставили на левый берег и передали владельцу.

Также мы писали, что волонтеры выхаживают сокола, которого сбил автобус в Новосибирске. Сокол получил черепно-мозговую травму средней тяжести. Как только птица оправится, ее выпустят.

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