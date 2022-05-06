Лабрадора Саймона унесло течением Оби в Новосибирске — ему на помощь отправились спасатели
Собаку передали владельцу
Вечером 5 мая в Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением реки Обь в сторону железнодорожного моста «Комсомольский». 23-летний хозяин обратился за помощью к спасателям.
— В 18:54 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от мужчины, что собаку породы лабрадор уносит течением реки Обь в сторону ж/д моста «Комсомольский», — рассказали в службе.
На поиски собаки отправился катер службы МАСС. Спасатели оперативно обследовали акваторию реки Обь в районе ж/д моста и острова Кораблик. Там пса и обнаружили. Спасенного лабрадора доставили на левый берег и передали владельцу.
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