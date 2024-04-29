«Отдала уже 130 тысяч»: новосибирцы похвастались покупками на маркетплейсах — сколько они тратят на онлайн-шопинг

Среди тех, кто заказывает товары на маркетплейсах, немало молодежи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Маркетплейсы стали мощной альтернативой привычным магазинам. У онлайн-торговли сразу несколько преимуществ: не надо стоять в очередях, есть доставка, да и товары нередко стоят дешевле. Для кого-то Wildberries и Ozon — настоящий антистресс: сначала медитативно выбираешь в приложении нужную вещь, а потом в предвкушении бежишь в пункт выдачи заказа. Какими из маркетплейсов чаще пользуются новосибирцы, что они там покупают и сколько на это тратят — НГС провел уличный опрос.



Валентина, 28 лет: «Лучше в телефоне выбрать, чем ходить и искать»

Сибирячкам Алене и Валентине нравится делать заказы в интернет-магазинах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Так как у дочки скоро день рождения, всё про подарки: шкафчик, мебель для кукол. Вообще у меня муж в основном заказывает, и я ему скидываю. Комбинезон покупала. Шампунь, фотофон — я просто рилсмейкер. Избранное есть: кинетический песок, бомбочки для ванны, ночники, пижамки — то, что для детей. Вот еще плойку брала в подарок, книжку. Где-то до 10 тысяч сумма выкупа.



Маркетплейсы — это удобно. Лучше в телефоне выбрать, что захотел, чем где-то ходить и искать. Например, когда нужен был красивый черный комбинезон, я обошла весь торговый центр и ничего не нашла. Написала стилисту, и она оп — сразу скидывает ссылку! Там, кстати, дешевле — тот же комбинезон взяла за 2 тысячи, а в магазинах цена примерно от 8 тысяч. Плюсом к тому же можно почитать отзывы.

Чаще заказываю на Ozon, сразу по привычке в него захожу. А если там нет, то тогда иду на Wildberries.



Алена: «Нет времени ходить по магазинам»

— Среди покупок — пэпэшное питание, масла.



Для меня лучше Ozon — Wildberries сейчас не очень нравится. Заказывала оттуда три помады по 60 рублей, увлажнялки. Как-то получилось, что их отправили обратно и списалось 300 рублей (за возврат. — Прим. ред.) — больше стоимости самого товара. На Ozon такого не случалось: могу отказаться от посылки, когда она в пути.

Хороший телефон взяла за 25 тысяч — такой, который [в салоне связи] за 50 предлагали. Удобно и потому, что у меня нет времени ходить по магазинам.

Анна, 21 год: «Иногда хочется пойти в магазин»

Анне понравился ремень с Wildberries. Любимая покупка Златы — рубашка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ozon больше нравится, мне он приятнее как минимум по дизайну. Но Wildberries тоже пользуюсь, у меня там бесплатный возврат, так как много покупок. Через меня часто заказывает мама, поэтому сумма выкупа крупная — 62 тысячи.



Постельное белье, одежда, кофе, косметика, ремень с WB крутой — да в принципе все покупки любимые. И всё же иногда хочется зайти в магазин.

Злата, 20 лет: «Магазины — целая катастрофа»

— Сначала покупали одежду, косметику, уход за лицом. Потом добавилась всякая бытовая утварь, химия для кухни и так далее. В целом Wildberries у меня для одежды, а Ozon — для всего остального. Любимый заказ — рубашка в полоску.



Вместо интернета зайти в обычной магазин, повыбирать — на самом деле целый ритуал. Но когда я в последние разы к нему прибегала, убеждалась: нет. Из того, что хочешь, невозможно ничего найти, целая катастрофа. А тут просто выбрал позицию, заказал.



Максим, 27 лет: «

В магазин как-то лень бывает сходить»

Максим одевается на Wildberries Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мне сильнее нравится Wildberries. Сумма выкупа — уже около 60 тысяч. В основном заказываю одежду: верхнюю, нижнюю, кепку, какие-то очки. Маркетплейсы действительно удобнее, можно заказать доставку с курьером. В магазин как-то лень бывает сходить.



Ангелина: «Привыкла»

Как правило, девушка также пользуется WB Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Одежду, косметику заказываю. Привыкла с Wildberries. Тысяч 70 сумма выкупа.



Софья, 25 лет: «Это экономия»

К отпуску Софья закупилась на WB Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Вы подошли к правильному человеку. У меня достаточно большая сумма выкупа на Wildberries — почти 130 тысяч. Я готовилась к отпуску, покупала юбку, вот всякие украшения. Потом увидела моду на гладкие укладки — мне, конечно, понадобились расческа, воск для волос. Ну да, всё к отпуску: сыворотка, косметичка, накладки на грудь (используются вместо бюстгальтера, как правило, под наряды с открытыми плечами. — Прим. ред.), карандаши для губ, купальник, рубашка.



Заказывать на маркетплейсах удобно. Можешь забрать посылку рядом с домом, не надо добираться до торгового центра. Это экономия, поскольку чаще всего я перемещаюсь на такси, и чтобы поехать в ТЦ, надо заплатить за дорогу туда-обратно, но не факт, что в итоге найдешь что нужно.

Более того, в моменте уже ночью что-нибудь нужно. Ложишься спать и думаешь: хотелось бы гладкую прическу, заходишь на WB — заказываешь. А дальше вспоминаешь, что у тебя вроде и носки уже какие-то дебильные. И так постоянно происходит.

Кстати, классно, что в приложениях товары в одном месте, нет разделения.



В марте девять стильных сибирячек на улице рассказали НГС, сколько тратят на гардероб и где берут идеальные вещи. Кроме того, они объяснили, почему не любят наряжаться и назвали самую нелепую вещь на весну.

Ранее журналист целый день развозил заказы Wildberries и узнал изнанку бизнеса, который представляет собой огромную индустрию с триллионными оборотами.

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