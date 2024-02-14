«Подойдите к воротам, я забираю 102 коробки». Журналист целый день развозила заказы Wildberries и узнала всю изнанку этого бизнеса

За месяц курьер на «Газели» на развозке коробок Wildberries может заработать полмиллиона рублей. Даже если возьмет машину в аренду и наймет себе в помощь двух грузчиков. Можно работать и на своей легковой машине, но заработать получится совсем мало.
На один день журналист «Фонтанки» окунулся в мир Wildberries. Заработать больших денег, правда, не вышло, зато нам приоткрылось закулисье огромной индустрии с триллионными оборотами, в котором крутятся как могут миллионы россиян.
Легче, чем в каршеринге
Помимо собственного автопарка Wildberries, который занимается развозом товаров от склада до пунктов выдачи и обратно, в распоряжении компании есть целый пул предпринимателей и простых граждан, кто развозит товары со склада до пункта выдачи и обратно, как грузовой «Убер». Коммерческие конторы или предприниматели выступают тут в роли экспедитора, а «физики» — в качестве перевозчика. От курьера требуется только желание подзаработать, колеса, водительские права и свободное время. Много-много времени.
Раздача и прием заказов происходит в специальном приложении на телефоне. Зарегистрироваться в нем даже проще, чем в каршеринге: в специальные графы вносишь данные водительских прав, паспорта, делаешь селфи с фотографией из него, быстрая проверка и — оуо! — теперь ты в «Ягодках».
Правда, курьер ты пока еще не полноценный. Например, отвезти товар, который исчисляется в коробках, по маршруту Склад — ПВЗ ты можешь, а ПВЗ — склад — ПВЗ нельзя до тех пор, пока твою личность не подтвердит сотрудник склада.
Функционал, на первый взгляд, достаточно простой, каждый шаг расписан в мануале, который прикреплен в личном кабинете. Маршрут можешь строить самостоятельно: выбираешь склад, с которого повезешь коробки, затем тыкаешь на карте в понравившийся тебе ПВЗ и смотришь, сколько коробок там ждут. Их может быть много, например 9, но можно взять и меньше — количество уменьшается ползунком. В задании сразу видна стоимость заказа: 9 штук — за 728 рублей с копейками, — то есть каждая коробка обходится в 80 рублей с чем-то. Здесь же указаны ворота склада, откуда всё забрать. Если со всем согласен, кидаешь заказ в корзину. Можно взять задание из уже составленного маршрута, тогда ломать голову над тем, на какой ПВЗ везти, не придется: за тебя всё уже решили.
Изучать мануал полезно. Например, после прочтения становится понятно, что, сидя дома в халате, никакие кнопки в приложении лучше не нажимать: с того момента, как взял заказ в работу, у тебя есть только 20 минут на то, чтобы домчать до склада, получить коробки у кладовщика и каждую отсканировать. Не успеешь — наказание.
«Когда склад в Шушарах сгорел, по два часа пропусков ждали»
Поэтому заказ на несколько коробок я принимаю в 11:30, когда подъезжаю к КПМ. Вообще на карте в приложении отображается 4 склада Wildberries. Причем тот, что сгорел в Шушарах, тоже никуда не делся, на нем каким-то чудом днем 8 февраля якобы доступны 2232 коробки. Глюк, наверное.
Как нам рассказали селлеры, после пожара в Шушарах этот пункт принимал заказы от продавцов. Но в логистической цепочке где-то перемкнуло, и сданные товары застряли на ПВЗ на несколько дней, а в системе Wildberries они отображались как неотгруженные. Через неделю заказы отменились как несданные, а продавцам прилетел штраф в размере
— Куда едем?! Сначала пропуск оформляем! — мои размышления прерывает окрик хранителя ворот. Покорно иду в будку КПМ.
И уже на пороге понимаю, что проторчу тут до ослиной пасхи: маленькая комната под завязку набита мужчинами, которые ждут того же, что и я — проходки на склад Wildberries. В очереди я десятая, есть время поболтать.
— Скажите, у вас всегда тут такая давка? — интересуюсь у мужчины в черной шапочке, который стоит передо мной.
— Вы что, это еще ерунда! Вот когда склад в Шушарах сгорел, тут по два часа пропусков ждали. Их всего 39: одна машина выезжает — другая заезжает, — с готовностью делится он.
Мой черед просовывать в окошко права наступает через 20 минут. И первое же задание позорно провалено.
— Вас нет в заявке. Вы вообще заказ оформляли? Открывайте приложение в браузере, чтобы вам заказали разовый пропуск, пишите ФИО, номер заказа, номер машины. Куда писать? Вон, очередь большая — у них и спросите! Следующий! — и меня в два счета оттирают от окошка в сторону.
Просить помощи у очереди оказалось пустой затеей: один за другим бородатые ребята идут в отказную и качают головами.
— Давайте я вам покажу, — сжаливается девушка, которая зашла в комнату после меня, но пропуск уже получила.
Оказалось, что QR-код с нужным каналом в соцсети, который так и называется «Пропуск УТЗ», висит на стенде напротив окна со строгим дядей. В канале много чего интересного. Например, 7 февраля поставщикам в закрепе повесили объявление, что, в связи с большой загруженностью склада, поставки по системе FBS (маркетплейс) принимают не более 2 палет, остальные принимают только в другом СЦ.
Тем временем в комнате уже не протолкнуться. Некоторые, отчаявшись, переползают в другое окошко, где выписывают пропуска пешим. Опять занимаю очередь, клянчу в чате пропуск и к окошку подхожу уже во всеоружии.
— И снова здравствуйте!
Строгий начальник пропусков улыбается, вручает мне заламинированный лист формата А4 с номером 32 и надписью «Разовый пропуск Вайлдберриз» и рапортует, что пропуск у меня не разовый, а на 100 проходок на целый месяц. Вся канитель заняла почти час.
Хождение по мукам, или Как закалить курьера
Уже на территории склада выясняется, что с моим приложением что-то не то: номер машины подтвердить не могу, выбрать новую заявку тоже, и вообще пишет красным, что «работа временно приостановлена на 23 часа 16 минут». Умом-то я понимаю, что это наказание за проваленное задание: отмеренные мне 20 минут на получение коробок истекли, пока я разбиралась с пропуском, и система меня наказала — заблокировала на сутки. Но остановиться уже не могу.
Уворачиваясь от встречного потока фур и «Газелей», еду к воротам
— Я курьер, первый раз, мне бы коробку получить, на ПВЗ отвезти. Но у меня с приложением что-то стряслось, подскажите, как мне быть? — как только «Газель» отчаливает, для первого встречного сотрудника склада в ярком жилете я завожу песню страдальца.
— А вам не в эти ворота — для легковушек другие, начиная с
У ворот
На старте меня снова посылают — туда, откуда пришла. Но в броне уже нащупывается надлом. Видимо, от кладовщика не укрылась колотившая меня холодная дрожь, посиневшие губы и наледь под носом, и человечность взяла верх — он зовет того, кто что-то понимает в курьерах.
— Так, идите обратно. Я вас добавлю в чат, называется «Курьеры». Как придете к воротам, напишите, что вы курьер, вы — на месте, к вам подойдут. А вы на чем — на этом?! — главный по курьерам тычет пальцем в мой крошечный хетчбэк и без стеснения хохочет. — Второй раз в жизни вижу, чтобы на легковушке приезжали.
У нужного гейта грузится одна-единственная «Газель». Пристроившись перед ней, выворачиваю «грелку» в салоне на максимум, включаю подогрев сидений и с завистью наблюдаю, как в кабине ГАЗ явно под музыку дрыгается мальчик лет 6 и задорно размахивает сначала пирожком, а затем сосиской. Накатывает слюна, зато отпускает дрожь.
Муравейник в пять этажей
В начале третьего «Газель» отваливается от ворот. И вот тут сопротивлявшаяся мне невидимая броня, наконец, разваливается и всё складывается как по нотам.
Откликнувшись на мое сообщение в курьерском чате, выходит парень, сходу въезжает, что мне вообще тут надо, хватает меня за руку и затягивает на склад.
— Вашу личность надо подтвердить, аккаунт — разблокировать. Поедете на Светлановский проспект — вас устраивает? Заказ взяли из готовых маршрутов. Самостоятельно выбрать ПВЗ, как правило, не получается ни у кого: информация в приложении отображается с запозданием. Ну можно, конечно, попробовать, когда уже гарантированно перед воротами встал, но не факт, — рассказывает он, ведя меня через складское нутро.
Слушаю вполуха и, раскрыв рот, разглядываю склад-муравейник. Высотой в пять этажей, до самого потолка он забит коробками с товаром. По перекрытиям между этажами снуют люди, ползают погрузчики. На переднем фланге, ближе к воротам, стеллажей нет, коробки расставлены на палетах в каком-то одним кладовщикам понятном порядке. Неудивительно, что склад в Шушарах сгорел дотла — ничего огнеупорного на пути пламени попросту не было.
Мне выдают пять коробок, кладовщики даже сами любезно пихают их в машину. Правда, как попало — чтобы посмотреть в правое боковое зеркало, мне приходится ложиться на руль. Но по сравнению с пройденным это ерунда. До места долетаю на одном дыхании, кряхтя, одну за другой, доволакиваю груз до ПВЗ.
— Ой, давайте я вам помогу, — сотрудница ПВЗ придерживает дверь, пока я затаскиваю коробки внутрь, и даже сама подхватывает четвертую.
— Как у вас после пожара Wildberries забирал коробки селлеров? На Новоизмайловском, говорят, неделями копили, а продавцам потом прилетел штраф, — прощупываю почву хотя бы здесь.
— У нас нормально забирали. А вот недавно одну привезли, так два дня у нас простояла. Когда забирать приехали, как раз поставщик подошел. Так они эту коробку в узкую щель прямо ногами пинали, пытались протолкнуть. Продавец посмотрел на это всё и сам коробку подхватил: я, говорит, лучше сам донесу, — откровенничает сотрудница.
Сканирую коробки и закрываю задание.
Считаем заработок
За прошлый год обороты Wildberries существенно перевалили за 2 трлн рублей. Только за первый квартал компания отчиталась об обороте в 1,22 триллиона, что на
Подсчитываю заработок и я. Получается не густо — порядка 400 рублей. Против половины бака сожженного бензина это, конечно, курам на смех. Недаром курьеров на легковушках, считай, не бывает. Нет, ну можно было, конечно, выкинуть из багажника соломенную шляпку и два початых мешка с углем, застрявшие там с лета, умять еще две коробки в багажник и заработать на 160 рублей больше.
Развозить коробки на «Газели», очевидно, прибыльнее. При мне один газелист написал в чате, что забирает 102 коробки, а это 8100 рублей. Были заказы на 16 тысяч, но это надо ездить по области и даже в соседние регионы.
Еще в готовых маршрутах есть заявки повышенной стоимости. Например, за развоз 128 коробок, которые нужно раскидать на 14 точек. Маршрут всего
Вообще, если бы не чехарда бешеной белки на входе, и я вполне успела бы за день отработать заявки три, а то и четыре, и заработать 2,2 тысячи рублей. Есть шанс попробовать с чистого листа (зря что ли Wildberries пропуск мне на месяц выдал?).