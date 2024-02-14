«Подойдите к воротам, я забираю 102 коробки». Журналист целый день развозила заказы Wildberries и узнала всю изнанку этого бизнеса

Раздача и прием заказов происходит в специальном приложении на телефоне. Зарегистрироваться в нем даже проще, чем в каршеринге: в специальные графы вносишь данные водительских прав, паспорта, делаешь селфи с фотографией из него, быстрая проверка и — оуо! — теперь ты в «Ягодках».



Правда, курьер ты пока еще не полноценный. Например, отвезти товар, который исчисляется в коробках, по маршруту Склад — ПВЗ ты можешь, а ПВЗ — склад — ПВЗ нельзя до тех пор, пока твою личность не подтвердит сотрудник склада.

