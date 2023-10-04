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Не спасло даже знакомство с Трампом: как русская красотка из глуши покорила США, но села в тюрьму

Когда-то она входила в десятку красивейших женщин мира, а потом про нее все забыли

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Как «Мисс Россия» попала в тюрьму США

Видео: Городские порталы

Модель и королева красоты Анна Малова продела путь из глубинки в Ярославской области на Манхэттен в США. В 1998 году девушка завоевала титул «Мисс Россия», а потом вошла в десятку красивейших женщин на конкурсе «Мисс Вселенная».

После всеобщего признания россиянка сделала блестящую карьеру в моделинге, крутила романы с американскими актерами и миллиардерами, общалас с Трампом и сыном британской королевы. А потом... села в тюрьму. Проблемы у королевы красоты начались из-за пристрастия к рецептурным лекарствам.

Как Анна схватила звезду с неба, а потом резко лишилась уважения, связей и дорогих контрактов? О том, как сложилась судьба модели, смотрите в коротком видео чуть выше.

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