Не спасло даже знакомство с Трампом: как русская красотка из глуши покорила США, но села в тюрьму

Модель и королева красоты Анна Малова продела путь из глубинки в Ярославской области на Манхэттен в США. В 1998 году девушка завоевала титул «Мисс Россия», а потом вошла в десятку красивейших женщин на конкурсе «Мисс Вселенная».
После всеобщего признания россиянка сделала блестящую карьеру в моделинге, крутила романы с американскими актерами и миллиардерами, общалас с Трампом и сыном британской королевы. А потом... села в тюрьму. Проблемы у королевы красоты начались из-за пристрастия к рецептурным лекарствам.
Как Анна схватила звезду с неба, а потом резко лишилась уважения, связей и дорогих контрактов? О том, как сложилась судьба модели, смотрите в коротком видео чуть выше.