В цвет снега: 10 лучших идей маникюра, которые будут на пике моды этой зимой — покажите их своему мастеру

Обращайте внимание на то, как мастер пилит ногти — кажется, что может быть проще, но даже здесь совершаются ошибки. Ногти не пилят как забор — туда-сюда, это чревато расслоением. Сначала в одну сторону по направлению роста, потом в другую. Пилки с алмазным напылением и стеклянные лучше не использовать, по той же причине — ногти будут слоиться.

И главное — одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем требованиям СанПиН.