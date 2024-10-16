«Уличные драки и оскорбления»: бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой — билеты достигают 30 тысяч

О проведении турнира в Новосибирске стало известно около месяца назад Источник: Александр Ощепков / NGS.ru / hardcoreshow.ru











Турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship (HFC) в Новосибирске, запланированный на 26 октября на «Сибирь-Арене» оказался под угрозой срыва. Федерация бокса России отозвала лицензию у организаторов проведения соревнования.

В сообщении от 14 октября, опубликованном в Telegram-канале федерации говорится, что лицензия на проведение кулачных боёв отозвана у компании-промоутера «Эйчэфси Медиа», которая имеет непосредственное отношение к спортивной лиге HFC. На решительный шаг спортивные функционеры пошли из-за того, что компания не предоставила свои соглашения с бойцами, турнирный график и планы на оплату услуг судейских бригад от федерации.

- Кроме того, в Интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований, - говорится в сообщении.

Формально отсутствие лицензии не позволяет организаторам проводить турнир по кулачным боям под эгидой боксёрской федерации. Между тем владелец спортивной лиги HFC Анатолий Сульянов уверяет болельщиков, что турнир в Новосибирске состоится.

- Дальнейший спортивный путь лиги Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной Федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда, - сообщил Сульянов в соцсетях.

Билеты на турнир продолжают продавать. Их стоимость варьируется от 1 200 до 30 000 рублей.

Продажа билетов до сих пор открыта Источник: Сибирь-Арена











Hardcore Fighting Championship — спортивная лига по кулачным боям, набравшая популярность в YouTube. На сегодняшний день канал насчитывает 2,7 млн подписчиков. Бойцы выходят на ринг без перчаток, проводят поединки на голых кулаках. Специалисты признают высокую травмоопасность боёв, что, тем не менее, добавляет поединкам зрелищности.

Многие зрители причисляют лигу HFC к сфере поп-MMA – движению, в рамках которого проводятся бои между непрофессионалами: артистами, блогерами, другими известными людьми. В большинстве случаев продвижение таких поединков сопровождается подогревом конфликта между бойцами, взаимными оскорблениями, драками. В июле 2024 года Федерация бокса России уже приостанавливала действие лицензии HFC из-за конфликта между бойцами лиги, в ходе которого один назвал другого «русской свиньёй».

В последний раз Новосибирск принимал крупное спортивное шоу летом 2017 года. Тогда в ЛДС «Сибирь» прошёл профессиональный турнир по ММА — Fight Nights Global 69.