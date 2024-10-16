НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

ясная погода, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 757мм 55%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой

Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Спорт «Уличные драки и оскорбления»: бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой — билеты достигают 30 тысяч

«Уличные драки и оскорбления»: бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой — билеты достигают 30 тысяч

У организаторов бойцовского турнира в Новосибирске забрали лицензию

2 844
25 комментариев

О проведении турнира в Новосибирске стало известно около месяца назад

Турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship (HFC) в Новосибирске, запланированный на 26 октября на «Сибирь-Арене» оказался под угрозой срыва. Федерация бокса России отозвала лицензию у организаторов проведения соревнования.

В сообщении от 14 октября, опубликованном в Telegram-канале федерации говорится, что лицензия на проведение кулачных боёв отозвана у компании-промоутера «Эйчэфси Медиа», которая имеет непосредственное отношение к спортивной лиге HFC. На решительный шаг спортивные функционеры пошли из-за того, что компания не предоставила свои соглашения с бойцами, турнирный график и планы на оплату услуг судейских бригад от федерации.

- Кроме того, в Интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований, - говорится в сообщении.

Формально отсутствие лицензии не позволяет организаторам проводить турнир по кулачным боям под эгидой боксёрской федерации. Между тем владелец спортивной лиги HFC Анатолий Сульянов уверяет болельщиков, что турнир в Новосибирске состоится.

- Дальнейший спортивный путь лиги Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной Федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда, - сообщил Сульянов в соцсетях.

Билеты на турнир продолжают продавать. Их стоимость варьируется от 1 200 до 30 000 рублей.

Продажа билетов до сих пор открыта

Hardcore Fighting Championship — спортивная лига по кулачным боям, набравшая популярность в YouTube. На сегодняшний день канал насчитывает 2,7 млн подписчиков. Бойцы выходят на ринг без перчаток, проводят поединки на голых кулаках. Специалисты признают высокую травмоопасность боёв, что, тем не менее, добавляет поединкам зрелищности.

Многие зрители причисляют лигу HFC к сфере поп-MMA – движению, в рамках которого проводятся бои между непрофессионалами: артистами, блогерами, другими известными людьми. В большинстве случаев продвижение таких поединков сопровождается подогревом конфликта между бойцами, взаимными оскорблениями, драками. В июле 2024 года Федерация бокса России уже приостанавливала действие лицензии HFC из-за конфликта между бойцами лиги, в ходе которого один назвал другого «русской свиньёй».

В последний раз Новосибирск принимал крупное спортивное шоу летом 2017 года. Тогда в ЛДС «Сибирь» прошёл профессиональный турнир по ММА — Fight Nights Global 69.

Теперь все крупные шоу в городе принимает «Сибирь-Арена». В большинстве случаев речь идёт о концертах крупных артистов, например, рэпера Басты, певицы Zivert, группы «Руки вверх» и других.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Отмена Турнир Кулачные бои Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Bream
1 час
что-то совета отцов не слышно... потерялись куда-то ))
Директор Завода (Ржака)
1 час
Никто на этот бред не пойдет даже бесплатно
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,34

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление