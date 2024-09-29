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Развлечения репортаж «Я всё еще не лысая»: как Zivert предстала перед новосибирцами и чем их поразила — фоторепортаж с концерта

«Я всё еще не лысая»: как Zivert предстала перед новосибирцами и чем их поразила — фоторепортаж с концерта

Зрители целый час ждали любимую исполнительницу

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3 комментария

Исполнительницу долго ждали и были рады ее появлению

В новом ЛДС в Новосибирске вечером 28 сентября прошел концерт певицы Zivert (12+) — Юлии Зиверт. Его перенесли с начала года на сентябрь, так как певица брала полугодовой перерыв из-за проблем со здоровьем. За 1,5 часа до начала долгожданного выступления у «Сибирь-Арены» собралась пробка из машин, на которых добирались зрители. Что происходило на сцене и как почти 7 тысяч горожан пели, танцевали и отрывались под любимые хиты — в материале НГС.

В ожидании звезды

За 1,5 часа до концерта у здания новой ледовой арены начали собираться зрители, а на дорогах к дворцу спорта образовались пробки. Люди спешили внутрь, но на входах обошлось без давок.

Пробки собрались из-за концерта звезды

Народ разогревали хитами из 80-х и 90-х. Один из зрителей даже решил не дожидаться основного выступления и пустился в пляс под ретрокомпозиции.

Танцпол и фан-зона заполнились не сразу

— Мы не планировали идти на Zivert и не фанаты ее творчества, пошли на концерт спонтанно. Ожидаем, что всё пройдет весело и интересно, хотим хорошо провести время, — рассказали перед выступлением Светлана и Роман.

При этом Роман добавил, что певица ему нравится как человек и личность, он знает ее песни, но на память любимые вспомнить не может.

Люди пришли веселиться

Компания подруг — Наталья, Натали и Мария — также в ожидании положительных эмоций. На концерт пришли, чтобы повеселиться и получить особую энергетику, о которой говорят многие, кто попадал на выступления Zivert. Девушки признались: будут зажигать под «Бери и беги».

На концерте в основном были девушки

Горожане ждали певицу и танцевали

В фан-зоне перед самой сценой собралось тоже много народа. Две веселые сибирячки, Кристина и Алина, отметили, что попали в фан-зону случайно.

Многие на сидячих местах в итоге не удержались и пошли танцевать

— У нас билеты были на танцпол, нам на руку браслеты надели для фан-зоны. Мы промолчали. Тут кайф, — смеются девушки.

Пошла жара

По разным данным, концерт должен был начаться либо в 19, либо в 20 часов. Артистка вышла в 19:50. Поклонники уже не могли удержаться к этим порам от эмоций — кто-то покидал зал, чтобы попасть в уборную. Другие молча переминались с места на место и поглядывали на часы, боясь потерять удачное место. Как только концерт начался, свет в зале погасили, и сцену пронзили мощные басы и свет софитов. Певица начала с мощного попурри из самых известных хитов — Beverly Hills, «Зеленые волны» и других. Толпа встретила исполнительницу громкими криками и аплодисментами.

Zivert начала выступление с попурри

— Как вас много! Спасибо каждому. Каждому живому сердцу, каждой паре ног, которые пришли сегодня сюда. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер вместе с нами, — сказала артистка.

Исполнительница эффектно танцует вместе с коллективом

Zivert поразила красным кожаным нарядом и стильной укладкой. Позже удивила горожан еще несколькими эффектными нарядами — костюмом в стиле милитари, пышным красным платьем, кожаным плащом. Общаясь с публикой, она отметила, что очень любит Новосибирск и ждала эту встречу. Также певица сказала, что специально для нашего города не стала надевать свою визитную карточку — пышный парик. Зато такие парики удачно продавали у входов в концертный зал.

Звезда поразила всех яркими и сексуальными нарядами

— Обращаюсь к хейтерам: я всё еще не лысая, а волосы очень густые и хорошо растут, — засмеялась артистка.

Певица выходила в ярких нарядах

В основном же артистка обращалась к людям с жизнеутверждающими призывами и желала не унывать и не загоняться по пустякам. Ценность жизни, по словам исполнительницы, заключается в том, чтобы радоваться каждому моменту.

Концерт сопровождался спецэффектами

Zivert исполнила много известных хитов — Beverly Hills и Credo, «Зеленые волны» и, как сама она назвала, ретрохит Life, который и принес Юлии в 2019 году известность.

+9

Песни сопровождали качественной анимацией, конфетти, дымом и салютом и другими спецэффектами.

Певицу волновала ее прическа, и она спрашивала у зрительного зала, как выглядит ее укладка

Новосибирцы пустились в отрыв. Многие на сидячих местах не удержались и пустились танцевать в проходы. Концерт звезда завершила танцами и примерила на себя роль диджея. Новосибирцы расходиться не спешили — продолжали аплодировать и просили еще хитов.

Новосибирцы долго ждали концерт

— Я во время коронавируса не могла себе позволить билет на концерты, и когда их отменяли, радовалась — раз не мне, то никому. А сейчас я купила билет, я здесь, и концерт состоялся. Спасибо Юле, — улыбается сибирячка Оксана.

Многие пустились в пляс во время выступления

Особой давки среди зрителей после выступления не возникло — люди спокойно проследовали от сцены к гардеробу, а затем на улицу. Пробка из машин к новому ЛДС так и не исчезла — видимо, многие довольные зрители ждали такси.

В фойе торговали париками «как у Зиверт»

— Иду с концерта, эмоции переполняют! Зиверт нереально крутая! Зарядила своей энергией всю арену, — поделился впечатлениями о концерте читатель НГС Андрей Трухин.

Ранее НГС писал о том, как прошел концерт группы «Комната культуры». Выступление было на набережной.

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Комментарии
5
Голая правда
11 минут
А где знаменитая кипа кудряшек?
Директор Завода (Ржака)
12 минут
Почему они все на свои концерты опаздывают? Потому что не уважают тех, кто их кормит.
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