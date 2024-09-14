«Железные струны души»: сотни студентов собрались на концерте группы «Комната культуры» — видео

Сотни человек собрались на Михайловской набережной вечером 14 сентября. Сегодня в Новосибирске проходит «Парад российского студенчества». На главной сцене у Оби для студентов выступает Женя Трофимов, группа «Комната культуры».
Как сообщает наш корреспондент Полина Перепелица, которая тоже посетила мероприятие, на набережной практически нет свободных мест. Многие студенты подпевают и танцуют под песни группы.
Группа исполнила такие песни, как: «Я даже не знаю», «Номер» и главный хит «Поезда».
В Новосибирске вечером 22 августа на летней веранде в кинотеатре «Победа» собрались сотни человек на концерт Евгения Маргулиса.