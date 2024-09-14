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Сотни студентов собрались на набережной

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Развлечения «Железные струны души»: сотни студентов собрались на концерте группы «Комната культуры» — видео

«Железные струны души»: сотни студентов собрались на концерте группы «Комната культуры» — видео

Выступление проходит на набережной

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20 комментариев

В Новосибирске проходит «Парад российского студенчества»

Сотни человек собрались на Михайловской набережной вечером 14 сентября. Сегодня в Новосибирске проходит «Парад российского студенчества». На главной сцене у Оби для студентов выступает Женя Трофимов, группа «Комната культуры».

Как сообщает наш корреспондент Полина Перепелица, которая тоже посетила мероприятие, на набережной практически нет свободных мест. Многие студенты подпевают и танцуют под песни группы.

Группа исполнила такие песни, как: «Я даже не знаю», «Номер» и главный хит «Поезда».

В Новосибирске вечером 22 августа на летней веранде в кинотеатре «Победа» собрались сотни человек на концерт Евгения Маргулиса.

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Комментарии
20
Bream
14 сентября 2024, 22:24
хм. удивительное рядом. первый раз слышу что есть такая группа, а оказывается продиж ты - ажно всю набережную заполнили
Гость
14 сентября 2024, 22:11
эт чё за группа?
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